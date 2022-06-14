MLB／等了373天結果只復出4天 史特拉斯堡又痛了
回歸賽場不到1周，國民隊投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）又喊痛了，明天的先發計畫取消，他將重返傷兵名單，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示，目前仍在等待MRI核磁共振檢查結果，「我們希望只是輕微的後遺症。」
史特拉斯堡去年動刀治療胸廓出口症候群，才剛在10日重返大聯盟，這場相隔373天的出賽，他對馬林魚隊先發4..2局失7分，賽後反映除了腳感覺有點疲憊外，其他並無問題，但周日的牛棚練投後卻非這麼一回事。
他在投完牛棚後感覺不適，已在昨天照MRI，目前仍在等待結果，確定不會在明天照計畫先發，球隊將會把他放在傷兵名單。
馬丁尼茲表示，「我們希望那是會緩解的不適，我們還不知道是不是老問題或其他因素，等MRI結果出來後會有更多了解，但這確實令人感覺難受，因為他一直很期待可以回來，現在又遇到阻礙，我們希望這只是輕微的後遺症。」
馬丁尼茲指出，胸廓出口症候群的治療對選手相對陌生，對每個人的影響都不太一樣，有人很快又可以投球，一下子就回到過去的身手，「也有人花了好幾年才能重返賽場，只能祈禱小史不是這種案例。」
小史在2019年季後賽豪取5勝0敗、防禦率1.98，拿下世界大賽MVP，隨後球隊為他端上7年2.45億美元合約，如今健康拉警報。
馬丁尼茲表示，「就像我一直在說的，我們會盡可能對他的狀況採取小心謹慎的態度，試著做每一件對的事，現在我們是在一條顛簸的路上，靜待事情發展。」
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