MLB／柳賢振失王牌身手 教頭不排除將他移出先發輪值

年薪高達2000萬美元(4年8000萬美元)，曾是藍鳥王牌的柳賢振，本季表現不盡理想，據加拿大媒體《多倫多星報》報導，藍鳥教練團已經不信任柳賢振投球，未來不排出將他移出先發輪值。

柳賢振近日好不容易揮別開季先發低迷，卻傳出左前臂痠痛的壞消息，本季目前為止出賽6場拿下2勝0敗、防禦率5.67。根據《多倫多星報》報導，藍鳥總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）認為：「我並不清楚柳賢鎮現在的狀況，但他沒有達到過去的水準，甚至可以說是差很遠的。」

近期頂替柳賢振先發的投手史崔普林（Ross Stripling）表現優異，今日還完成6局無失分優質好投，蒙托亞認為，史崔普林甚至比柳賢振投得更好，就算柳賢振傷後復出，也不一定會讓崔普林回牛棚，。

蒙托約說：「就目前而言，斯皮林表現的很好，他是我們固定先發輪值的一員，他讓我們有機會獲勝，我對他相當滿意。」