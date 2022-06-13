MLB／慘！開除那天麥登換新潮髮型想改運 剪完後就被炒了

天使上週在陷入12連敗絕境後，宣布開除總教練麥登（Joe Maddon），根據《ESPN》報導，麥登當時其實為了幫助球隊改運，決定剪了一個相當前衛的「莫霍克」髮型，不料就被球隊炒魷魚。

天使今年季前設定的目標就是重返季後賽，5月16日時一度以24勝13敗衝上美聯西區第一，然而接下來戰績卻一落千丈，在天使吞下12連敗時，球團即做出換主帥的決定，接下來將由三壘指導教練尼文（Phil Nevin）暫代職務。

這個突如其來的決定不僅讓外界相當吃驚，連麥登本人也表示嚇了一大跳，而今天天使和大都會交手前，《ESPN》記者分享一個相當殘酷的故事，當時麥登為了想讓天使轉運，決定改變新造型，剃了一個相當時髦的「莫霍克頭」。

所謂的莫霍克造型，即為將兩側剃光，只留頭頂中間的頭髮，這對68歲的麥登來說可算是一大挑戰，不料麥登還沒等到機會讓球迷和球員看到自己的新髮型，就收到解職通知未來不用再回到天使球場了。

天使上星期才終於結束悲慘的14連敗，目前戰績29勝33敗在美聯排名第6。