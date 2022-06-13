MLB／全美聯播賽事讓大谷翔平輪休 教練：超人也要休息

日籍「二刀流」大谷翔平近期手感慢慢回溫，連續8場有安打演出為本季最長紀錄，不過今日天使和大都會的比賽，大谷翔平沒有被排入先發，代理教頭尼文（Phil Nevin）對此表示「超人也需要休息。」

儘管天使日前歷經一段連敗低潮，不過好消息是大谷翔平最近漸漸找回MVP身手，上星期靠著逆轉砲和自己先發7局失1分的好投，助球隊中止悲慘的14連敗，另昨天和大都會交手時，前3打數全敲安，為本季第4次有猛打賞表現。

今天天使和大都會續戰，同時還是全美聯播的賽事，但尼文賽前選擇讓大谷翔平休兵，他表示可以理解球迷失望的心情，因為這個休息日剛好碰到星期日。

「我知道大谷翔平看起來像超人，但超人偶爾也要請假一天，讓他休息過後再出發是件好事，這是為了讓大谷未來表現得更好，我們有更多登上黃金時段的比賽在8月，屆時大家能常看到他出賽。」

美媒猜測大谷翔平下一次先發登板會是在周五和水手的3連戰。