MLB／紐約強權不只洋基 國聯首支40勝球隊就是大都會

洋基隊穩居美聯榜首，也是大聯盟唯一勝率超過7成的球隊，同屬紐約的大都會隊沒漏氣，今天在客場以4：1擊敗天使隊，成為國聯首支拿到40勝的球隊。

洋基開季前60戰44勝16敗，勝率達7成33，大都會對天使3連戰搶下兩勝，戰績40勝22敗也是國聯最猛；儘管衛冕世界大賽冠軍的勇士隊，今天以5：3擊敗海盜隊後，最近衝出11連勝，在國聯東區名列第2，仍落後大都會5.5場勝差。

大都會投手沃克（Taijuan Walker）今天先發6局，被揮出6支安打、失1分奪勝，賞給天使10次三振；大都會全場揮出11支安打，包括4局上戴維斯（J.D. Davis）陽春砲、9局上阿隆索（Pete Alonso）陽春砲，本季對戰天使3場以2勝1敗結束。

阿隆索本季第18轟出爐，暫居國聯榜首、大聯盟第2，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）24轟獨佔鰲頭。

天使再度出現貧打狀況，全場只有6支安打，大谷翔平未上場，楚奧特（Mike Trout）4打數1安打，首局攻下全場第1分，也是天使唯一分數，在原任教頭麥登（Joe Maddon）遭開除後，最近7場主場比賽吞下5敗。