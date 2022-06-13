MLB／亞土維3分砲穩住江山 韋蘭德8勝獨居大聯盟勝投王

太空人隊39歲老將韋蘭德（Justin Verlander）今天再度發威，對馬林魚隊先發7局只被揮出3支安打，失4分都非自責分，成為大聯盟本季首位投出8勝的投手，太空人終場9：4獲勝，逃過3連戰被橫掃的命運。

太空人在休士頓主場對馬林魚前兩戰以4：7、1：5落敗，今天打線力挺韋蘭德，全場14支安打包括4局下潘尼亞（Jeremy Pena）兩分砲、8局下亞土維（Jose Altuve）3分砲，本季最後一次交手扳回一城。

韋蘭德投完前6局完全封鎖馬林魚，7局上因為隊友兩次失誤失1分，再被克魯茲（Bryan De La Cruz）轟出3分砲，原本5分領先變成5：4；亞土維全場5打數3安打，8局下關鍵全壘打穩定江山。

太空人總教練貝克（Dusty Baker）說：「亞土維攻下保險分，對球隊非常重要，很開心結束連敗。」

韋蘭德再度繳出優質內容，生涯首次投贏馬林魚，本季戰績升至8勝2敗，不但獨居大聯盟勝投王，防禦率1.94也排名第5、美聯第3。

太空人終止最近3連敗，目前37勝23敗仍居美聯西區第1。