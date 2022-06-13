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MLB／洋基近兩戰10轟橫掃小熊 悍將前洋投邦威首次救援成功

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
前富邦悍將隊投手邦威後援3局失1分，並送出4K，奪下生涯首場救援成功。 美聯社
前富邦悍將隊投手邦威後援3局失1分，並送出4K，奪下生涯首場救援成功。 美聯社

洋基隊砲火凶猛，今天在主場又揮出17支安打，包括4支全壘打，以18：4大勝小熊隊，去年效力富邦悍將隊的墨西哥籍投手邦威（Manny Banuelos）後援3局失1分，奪下生涯首場救援成功。

洋基36歲三壘手卡本特（Matt Carpenter）4打數3安打，2局下先轟3分砲，6局下追加兩分砲，全場7分打點追平個人單場紀錄。

洋基老將卡本特單場雙響砲，全場7分打點追平個人單場紀錄。 美聯社
洋基老將卡本特單場雙響砲，全場7分打點追平個人單場紀錄。 美聯社

洋基前3局狂攻10分，以10：1大幅領先，小熊早就大勢已去，上場5名投手都有失分紀錄，3連戰慘遭橫掃，一共被攻下28分，自己只得5分，灰頭土臉結束本季3場對戰。

隊友全力支援，洋基先發投手泰隆（Jameson Taillon）投5局被揮出7支安打、失3分，還是輕鬆贏球，投出7連勝。

邦威7局上登板時，洋基已經12：3領先，他投到比賽結束，合計3局被揮出3支安打、失1分，重返大聯盟後首次救援成功，生涯合計4勝8敗1救援。

洋基昨天11支安打就有6支全壘打，今天17安又有4轟，對小熊3連戰出現11轟，本季98轟穩居大聯盟第1；值得一提的是，洋基最近12戰搶下11勝，開季前60戰44勝16敗，仍是唯一勝率超過7成的球隊。

洋基 小熊隊

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