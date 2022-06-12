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MLB／克蕭回歸首戰面對巨人吞敗 道奇又傷了強投布勒

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊布勒傳出右手臂受傷。 美聯社
道奇隊布勒傳出右手臂受傷。 美聯社

道奇隊塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）今天（12日）傷癒歸隊，他面對巨人主投4局失2分吞敗。另一方面，昨天（11日）因手肘不適提前退場的布勒（Walker Buehler）也因右前臂拉傷進入15天傷兵名單。

道奇作客巨人三連戰今天來到第二場，道奇派出傷癒歸隊的克蕭應戰，克蕭主投4局，被敲3支安打其中包含1轟，投出2次保送失2分皆為責失，最終吞下個人本季首敗，成績來到4勝1負，防禦率上升至2.12。

塞揚強投克蕭今天回歸。 美聯社
塞揚強投克蕭今天回歸。 美聯社

道奇今天迎來克蕭回歸，但同時也面臨壞消息，那就是昨（11日）對巨人主投4局失3分的先發投手布勒，今天因右前臂拉傷被放進15天傷兵名單。

現年27歲的布勒上個賽季繳出16勝4負、防禦率2.47的亮眼成績，本季至今先發12場，拿下6勝3敗、防禦率4.02。昨天賽受訪時布勒坦言，近年他的肘部偶爾會出現痠痛情形，自己也十分憂心，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）則透露，布勒目前已返回洛杉磯準備接受核磁共振檢查，這將有助於確定傷勢的嚴重程度。

洛杉磯 道奇 克蕭

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