MLB／天使瘋狂5轟！大谷錯過完全打擊 瓦許單場4安完成

天使隊今天全隊5轟，歸隊的楚奧特（Mike Trout）單場雙響砲，大谷翔平本季第13轟出爐，而瓦許（Jared Walsh）單場4安剛好一、二、三壘打加上全壘打，完成完全打擊，天使隊終場就以11：6擊敗大都會隊。

楚奧特、大谷翔平、瓦許今天都有「猛打賞」演出，楚奧特先前因左腹股溝緊繃缺陣，今天歸隊打第二棒、中外野手，先在3局下轟出陽春砲，5局再補上一發2分砲，單場4打數3安打、3打點、3得分。

移到第三棒的大谷翔平不僅在1局上首打席的二壘打就敲回全隊第1分，3局也有一支一壘打，5局在楚奧特敲出二壘打後，大谷補上一發兩分砲，只是之後6局被三振、8局保送上壘。

大谷總計4打數3安打、3打點、3得分，打擊率上升到2成55，雖然差一支三壘打錯過完全打擊，不過他在2019年6月13日就曾完成過。

第五棒的瓦許沒有錯過，第1局吞下三振的他，在3局敲出一壘打、5局敲出二壘打、7局轟出陽春砲，8局下在大谷挑戰失敗後，瓦許敲出中外野飛球，外野手撲接失敗讓球漏到後方，瓦許一口氣跑上三壘，成為天使隊史第9位敲出完全打擊的球員，前一人就是大谷。

前天與大谷同場開轟的貝拉斯格斯（Andrew Velazquez）今天也在6局敲出陽春砲，天使團隊15支安打包含5轟，即使牛棚在最後2局丟掉5分，仍能以火力壓制對手。

羅倫佐（Michael Lorenzen）6.1局失1分的表現，拿下個人本季第6勝（3敗），成為天使隊勝投王，防禦率為3.45。