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MLB／馬恰多二、三壘間和跑者玩「鬼抓人」 還跑回再見分
教士與洛磯今天（12日）進行雙重賽，教士隊球星馬恰多（Manny Machado）在延長賽10下靠著對手的暴投和再見失誤，連衝2個壘包奔回本壘，幫助球隊以2：1氣走洛磯。
5局上洛磯2出局攻占一、二壘，打者擊出三壘方向滾地球，馬恰多接球後欲觸殺二壘往三壘強迫進壘的跑者伊格列西亞斯（Jose Iglesias），伊格列西亞斯這時卻俏皮地「倒退嚕」向後跑，雖然馬恰多只要自踩壘包就可以結束這個半局，他仍玩心大開，做出「你來啊」的手勢要跑者來三壘，在強迫進壘的情況下，伊格列西亞斯停頓後出其不意地突然撲向三壘，不過最終仍被觸殺出局。
之後馬恰多扶起撲壘的伊格列西亞斯，起身後兩人更相互擁抱致意，有趣互動也引起現場球迷拍手叫好。
前9局打完，兩隊戰成1：1平手，進入突破僵局制延長賽，10局下2出局後，洛磯隊投手艾斯特維茲（Carlos Estevez）發生暴投，馬恰多衝上三壘，捕手迪亞茲（Elias Diaz）發現後傳三壘時又暴傳，馬恰多也趁機奔回本壘終結比賽。
而雙重賽第二場仍在進行，目前8局打完，教士2：6落後。首戰贏球後，教士隊戰績來到37勝22敗，再加上道奇稍早敗給巨人，教士與道奇並列國西第一。
Nothing (and nobody) gets past Manny Machado 😂 pic.twitter.com/lA0Yt3wM0J— San Diego Padres (@Padres) June 11, 2022
W̶a̶l̶k̶e̶d̶ RAN it off!#TimeToShine #PadresWin pic.twitter.com/pex2GO3KIu— San Diego Padres (@Padres) June 11, 2022
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