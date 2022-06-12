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MLB／大谷翔平開轟敲3安 聽牌完全打擊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 美國聯合通訊社
大谷翔平。 美國聯合通訊社

天使隊日籍好手大谷翔平相隔一場再開轟，5局下敲出本季第13轟，幫助天使隊在對大都會隊之戰取得5：0領先，前3打數都敲安，也是個人相隔33天的猛打賞，距離完全打擊只差一支三壘打。

楚奧特（Mike Trout）歸隊打二棒，大谷翔平今天改打第三棒、指定打擊，1局上首打席的二壘打就敲回全隊第1分，3局也有一支右外野安打，5局在楚奧特敲出二壘打後，大谷補上一發兩分砲。

大谷今天火力全開，前3打數全敲安，個人上一次單場3安已是5月10日對光芒隊時，這是本季第4次的猛打賞演出，而上一次開轟是6月10日，當時他不僅轟出逆轉砲，也以先發7局失1分的好投幫助天使中止14連敗。

「神鱒」楚奧特歸隊首戰也有慶祝行情，3局下轟出一發陽春砲，加上5局的二壘打，前3打數也敲出了2安。

天使 楚奧特 大谷翔平

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