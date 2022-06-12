MLB／洋基單場6轟都打同一人 小熊投手寫百年慘紀錄

洋基隊今天將例行賽當全壘打大賽打，全隊面對小熊隊敲出6轟，「法官」賈吉（Aaron Judge）單場雙響砲，而6轟苦主都是史瓦默（Matt Swarmer），也讓他成為小熊隊史第2位單場挨6轟的投手，上一次已是138年前。

洋基隊今天以8：0擊敗小熊隊，前5局就靠6發陽春砲取得領先，賈吉敲出個人本季第23、24轟在第1、5局，在全壘打榜遙遙領先，史丹頓（Giancarlo Stanton）、托瑞斯（Gleyber Torres）4局演出連兩打席開轟，崔維諾（Jose Trevino）、瑞佐（Anthony Rizzo）同在5局開轟。

小熊投手史瓦默先發5局被敲7支安打，其中6分全壘打掉了6分，讓他與1988年的李伊（Tom Lee）並列為單場挨最多轟的投手，若限縮都是陽春砲，史瓦默也是史上第二人，前一位是1932年的瑟斯頓（Hollis Thurston）。

單場6轟也是洋基本季新高，團隊94轟領跑全聯盟，先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）獲得支援後，也繳出7局無失分的好投，被敲5支安打另有5次三振，拿下本季第2勝。