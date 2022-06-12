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MiLB／劉致榮小聯盟先發5局9K無失分 無關勝敗

中央社／ 台北12日電
劉致榮。 圖／悍創運動經紀提供　
劉致榮。 圖／悍創運動經紀提供　

旅美波士頓紅襪隊小聯盟高階1A投手劉致榮今天先發出賽，投5局飆出9次三振、無失分，表現不錯，球隊終場以3比2擊敗休士頓太空人隊，劉致榮無關勝敗。

美國職棒小聯盟高階1A賽事波士頓紅襪隊今天與休士頓太空人隊交手，紅襪隊派出台灣投手劉致榮先發，劉致榮1局2人出局後被敲出安打，但沒有失分。

劉致榮2局先保送首名打者，接著連抓3個出局數、化解危機，3局1人出局後被敲出安打、暴投讓打者上到二壘，但力守不失分，4局1人出局後投出保送，接著讓打者敲出滾地球製造雙殺出局，5局雖然有被敲出1支安打，但是3個出局數都是三振抓到。

劉致榮今天總計用77球投5局，被敲出3支安打，飆出9次三振，投出2次四壞保送，無失分，球隊1比0領先時退場。

太空人隊6局上靠著保送、接連安打攻下2分，超前比數，紅襪隊6局下靠著2分砲再度翻轉戰局，終場以3比2拿勝，劉致榮無關勝敗，賽後防禦率5.31。

劉致榮

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