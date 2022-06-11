MLB／崔維諾代打敲再見安 洋基開季58戰豪取42勝

中央社／ 紐約10日綜合外電報導
洋基於13局下換上代打崔維諾，他在兩人出局的情況敲出再見安打。 路透社
洋基於13局下換上代打崔維諾，他在兩人出局的情況敲出再見安打。 路透社

紐約洋基今天在主場迎戰芝加哥小熊，兩隊形成投手戰並打到延長賽，洋基於13局下換上代打崔維諾，他在兩人出局的情況敲出再見安打，洋基終場就以2比1奪勝。

洋基打者托瑞斯（Gleyber Torres）先於4局下擊出個人本季第11支全壘打，為球隊取得1比0領先，但小熊打者海瓦德（Jason Heyward）在5局上扛出個人本季首轟，讓雙方戰成1比1平手，之後兩隊都沒有進帳。雙方1比1進入延長賽，兩隊一路打到第12局都沒拿下任何分數。

到13局下，洋基在2人出局得點圈有人情況替換打擊狀況不佳的捕手東岡（Kyle Higashioka）並換上代打崔維諾（Jose Trevino），他鎖定小熊投手米爾斯（Alec Mills）投出的伸卡球，擊成越過游擊防區的平飛再見安打，讓洋基取得近16場比賽來的第13勝。

洋基目前戰績42勝16敗，成為2017年休士頓太空人隊以來，第一支在前58場例行賽中贏得至少42勝的球隊。

除了打線建功，洋基投手群也表現優異，塞維里諾（Luis Severino）今天主投6局被敲7安僅失1自責分，並送出10次三振、1次保送，6名後援投手更是都沒失分。

目前洋基（42勝16敗）暫居美國聯盟東區第一名，勝率7成24更是全聯盟30隊之冠。小熊戰績則是23勝34敗，在國家聯盟中區排第4名。

延伸閱讀

MLB／「法官」拚大約 巨人將成洋基續簽最大威脅？

MLB／怎麼輸？王牌柯爾2.1局挨5轟被打爆 洋基還是贏了

MLB／勇士史旺森打贏薪資仲裁 美媒籲洋基付錢給賈吉就對了

MLB／賈吉又開轟！ 洋基7連勝成聯盟首支40勝隊伍

相關新聞

MLB／2好球敬遠挨轟不後悔 白襪教頭：重來一次還是一樣

昨日白襪在面對道奇的比賽中，在2好1壞投手好球數領先的情況下，選擇故意四壞保送透納透納（Trea Turner），結果被下一棒孟西（Max Muncy）打出三分彈，終場就以9:11輸掉比賽，這次調度讓

MLB／崔維諾代打敲再見安 洋基開季58戰豪取42勝

美國職棒大聯盟MLB紐約洋基今天在主場迎戰芝加哥小熊，兩隊形成投手戰並打到延長賽，洋基於13局下換上代打崔維諾，他在兩人...

MLB／今日戰績表 大谷只敲1安天使贏球隔天又輸了

MLB今日戰績表 響尾蛇 5:7 費城人 小熊 1:2(13局) 洋基 釀酒人 5:11 國民 運動家 2:3 守護者 藍鳥 10:1 老虎 海盜 2:4 勇士 金鶯 1:8 皇家 馬

MiLB／開局2觸身後回穩 林昱珉生涯初登板2局失2分

加盟響尾蛇隊的旅美小將林昱珉迎接職棒生涯初登板，今日在新人聯盟先發，兩個觸身球開場，最終繳出2局沒被敲安，失2分非責失的...

MLB／釋出卡諾又簽回？教士教頭：他喜歡這裡

大聯盟明星卡諾（Robinson Cano）本季因表現不佳遭到大都會釋出，後續轉戰教士隊，在打了12場比賽後二度被指定轉讓(DFA)，他選擇解約成為自由球員，不過在近日教士又與卡諾簽下小聯盟合約，教士

MLB／「法官」拚大約 巨人將成洋基續簽最大威脅？

洋基明星外野手「法官」賈吉（Aaron Judge）開季至今氣勢如虹，也是洋基能成為聯盟戰績領頭羊的重要關鍵因子，在開季時他拒絕了洋基所提出的7年2.135億美元延長合約，將在本季結束正式成為自由球員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。