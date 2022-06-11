MLB／今日戰績表 大谷只敲1安天使贏球隔天又輸了

大聯盟明星卡諾（Robinson Cano）本季因表現不佳遭到大都會釋出，後續轉戰教士隊，在打了12場比賽後二度被指定轉讓(DFA)，他選擇解約成為自由球員，不過在近日教士又與卡諾簽下小聯盟合約，教士

2022-06-11 11:53