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MLB／今日戰績表 大谷只敲1安天使贏球隔天又輸了

聯合新聞網／ 整理
天使中止14連敗後隔天又輸了，大谷翔平此戰4打數敲1安，連7場有安打表現。 路透社
天使中止14連敗後隔天又輸了，大谷翔平此戰4打數敲1安，連7場有安打表現。 路透社

MLB今日戰績表

響尾 5:7 費城人

小熊 1:2(13局) 洋基

釀酒人 5:11 國民

運動家 2:3 守護者

藍鳥 10:1 老虎

海盜 2:4 勇士

金鶯 1:8 皇家

馬林魚 7:4 太空人

光芒 4:9 雙城

遊騎兵 3:8 白襪

紅人 0:2 紅雀

大都會 7:3 天使

洛磯 0:9 教士

紅襪 4:3 水手

道奇 2:7 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:10 遊騎兵 vs. 白襪

02:10 光芒 vs. 雙城

02:15 紅人 vs. 紅雀

04:05 釀酒人 vs. 國民

04:05 響尾蛇 vs. 費城人

04:10 運動家 vs. 守護者

04:10 藍鳥 vs. 老虎

04:10 金鶯 vs. 皇家

04:10 海盜 vs. 勇士

04:10 馬林魚 vs. 太空人

04:10 洛磯 vs. 教士

07:15 小熊 vs. 洋基(華視)

07:15 道奇 vs. 巨人(愛爾達體育2台)

10:07 大都會 vs. 天使

10:10 紅襪 vs. 水手

10:10 洛磯 vs. 教士(雙重戰)

球隊戰績表

太空人 華視 體育

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