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MLB／今日戰績表 大谷只敲1安天使贏球隔天又輸了
MLB今日戰績表
響尾蛇 5:7 費城人
小熊 1:2(13局) 洋基
釀酒人 5:11 國民
運動家 2:3 守護者
藍鳥 10:1 老虎
海盜 2:4 勇士
金鶯 1:8 皇家
馬林魚 7:4 太空人
光芒 4:9 雙城
遊騎兵 3:8 白襪
紅人 0:2 紅雀
大都會 7:3 天使
洛磯 0:9 教士
紅襪 4:3 水手
道奇 2:7 巨人
MLB明日賽程
時間 客場 主場
02:10 遊騎兵 vs. 白襪
02:10 光芒 vs. 雙城
02:15 紅人 vs. 紅雀
04:05 釀酒人 vs. 國民
04:05 響尾蛇 vs. 費城人
04:10 運動家 vs. 守護者
04:10 藍鳥 vs. 老虎
04:10 金鶯 vs. 皇家
04:10 海盜 vs. 勇士
04:10 馬林魚 vs. 太空人
04:10 洛磯 vs. 教士
07:15 小熊 vs. 洋基(華視)
07:15 道奇 vs. 巨人(愛爾達體育2台)
10:07 大都會 vs. 天使
10:10 紅襪 vs. 水手
10:10 洛磯 vs. 教士(雙重戰)
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