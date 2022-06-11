聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／2好球敬遠挨轟不後悔 白襪教頭：重來一次還是一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
白襪總教練拉魯薩（Tony La Russa）不後悔2好球後敬遠對手的決定。 美聯社
白襪總教練拉魯薩（Tony La Russa）不後悔2好球後敬遠對手的決定。 美聯社

昨日白襪在面對道奇的比賽中，在2好1壞投手好球數領先的情況下，選擇故意四壞保送透納透納（Trea Turner），結果被下一棒孟西（Max Muncy）打出三分彈，終場就以9:11輸掉比賽，這次調度讓球迷罵聲連連，白襪總教練拉魯薩（Tony La Russa）今日再次回應，「即使重來一次還是會這麼做」。

2好球卻保送對手的決定持續在網路上炸鍋，自認沒做錯的拉魯薩也感到意外，「過了一天還是被質疑，我真的很驚訝，這不是需要討論的決定，我的意思是你知道孟西面對左投的打擊率多少嗎？答案是只有1成25！」

拉魯薩接著強調，透納在任何球數下都是難纏的打者，「他能想盡辦法把球打進場內並傷害你，如果場上是右投，我或許會考慮和他正面對決」。他也透露，賽後有人傳給他透納在2好1壞的打擊數據，「我的意思是他是過去3年來聯盟最佳的第三、第四名打者，我以為大家都知道這件事」。

透納確實是道奇打線最危險的打者，他在賽前面對左投、2好1壞下的打擊成績是15支5，而只要是2好球，成績是27支7，包括1轟；至於孟西今年則陷入大低潮，賽前打擊率僅1成50，但結果卻是與數據不同，棒球就是這麼奇妙。

至於牽涉這事件的兩位打者，透納表示被保送當下他確實嚇了一跳，而孟西則說到他被激怒了，因此他將憤怒化為力量，很高興能擊出全壘打。

這位77歲的老教頭拉魯薩最後以過去前白襪、金教頭里察茲（Paul Richards）曾傳給他的簡訊做結：「相信自己的直覺，不要躲在保護傘下。」

相關新聞

MLB／2好球敬遠挨轟不後悔 白襪教頭：重來一次還是一樣

昨日白襪在面對道奇的比賽中，在2好1壞投手好球數領先的情況下，選擇故意四壞保送透納透納（Trea Turner），結果被下一棒孟西（Max Muncy）打出三分彈，終場就以9:11輸掉比賽，這次調度讓

MLB／崔維諾代打敲再見安 洋基開季58戰豪取42勝

美國職棒大聯盟MLB紐約洋基今天在主場迎戰芝加哥小熊，兩隊形成投手戰並打到延長賽，洋基於13局下換上代打崔維諾，他在兩人...

MLB／今日戰績表 大谷只敲1安天使贏球隔天又輸了

MLB今日戰績表 響尾蛇 5:7 費城人 小熊 1:2(13局) 洋基 釀酒人 5:11 國民 運動家 2:3 守護者 藍鳥 10:1 老虎 海盜 2:4 勇士 金鶯 1:8 皇家 馬

MiLB／開局2觸身後回穩 林昱珉生涯初登板2局失2分

加盟響尾蛇隊的旅美小將林昱珉迎接職棒生涯初登板，今日在新人聯盟先發，兩個觸身球開場，最終繳出2局沒被敲安，失2分非責失的...

MLB／釋出卡諾又簽回？教士教頭：他喜歡這裡

大聯盟明星卡諾（Robinson Cano）本季因表現不佳遭到大都會釋出，後續轉戰教士隊，在打了12場比賽後二度被指定轉讓(DFA)，他選擇解約成為自由球員，不過在近日教士又與卡諾簽下小聯盟合約，教士

MLB／「法官」拚大約 巨人將成洋基續簽最大威脅？

洋基明星外野手「法官」賈吉（Aaron Judge）開季至今氣勢如虹，也是洋基能成為聯盟戰績領頭羊的重要關鍵因子，在開季時他拒絕了洋基所提出的7年2.135億美元延長合約，將在本季結束正式成為自由球員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。