MLB／釋出卡諾又簽回？教士教頭：他喜歡這裡

大聯盟明星卡諾（Robinson Cano）本季因表現不佳遭到大都會釋出，後續轉戰教士隊，在打了12場比賽後二度被指定轉讓(DFA)，他選擇解約成為自由球員，不過在近日教士又與卡諾簽下小聯盟合約，教士總教練梅爾文（Bob Melvin）也親自解釋原因。

39歲的卡諾本季出賽24場比賽，打擊率為1成49，僅打出一支全壘打，同時還被三振21次，卡諾在職業生涯中兩次深陷禁藥風波，去年也再度被禁賽，因此錯過整個賽季，不過在2020年因疫情影響的縮水賽季，他仍然保持高檔的表現，出現49場，打擊三圍來到0.316/0.352/0.544，同時還繳出10支發全壘打。

根據統計，卡諾本季與2020年相比，揮棒速度平均下降了3英里，守備失誤增加許多，打擊方面則打出更多的滾地球，此種現象都表明他已不復當年勇，儘管如此教士在實驗失敗後，最終還是用小聯盟約簽回卡諾，讓他在小聯盟有更多打席找手感，若因此順利回春，還能有效幫助球隊補強打擊火力。

教士總教練梅爾文對此表示：「卡諾喜歡在教士隊對打球，我們進行一場Men’s talk，談了本季他在大都會以及教士的表現，他想留在聖地牙哥，因此我們把他留了下來。」