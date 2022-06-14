快訊

香港壹傳媒公告 否認出售台灣蘋果新聞網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／今日戰績表 勇士史旺森4打點助隊勝國民拉出12連勝

聯合新聞網／ 整理
勇士隊史旺森全場1支全壘打及4打點，助隊勝國民拉出12連勝。 美聯社
勇士隊史旺森全場1支全壘打及4打點，助隊勝國民拉出12連勝。 美聯社

MLB今日戰績表

勇士 9：5 國民

馬林魚 2：3 費城人

金鶯 1：11 藍鳥

白襪 9：5 老虎

海盜 5：7 紅雀

太空人 3：5 遊騎兵

教士 4：1 小熊

紅人 5：4 響尾

皇家 2：3 巨人

雙城 3：2 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:15 海盜 vs. 紅雀

07:05 勇士 vs. 國民

07:05 馬林魚 vs. 費城人

07:05 光芒 vs. 洋基

07:07 金鶯 vs. 藍鳥

07:10 白襪 vs. 老虎

07:10 釀酒人 vs. 大都會

07:10 運動家 vs. 紅襪

07:45 海盜 vs. 紅雀(雙重戰)

08:05 太空人 vs. 遊騎兵

08:05 教士 vs. 小熊

09:40 守護者 vs. 洛磯

09:40 紅人 vs. 響尾蛇

09:45 皇家 vs. 巨人

10:10 天使 vs. 道奇(緯來體育台、愛爾達體育2台)

10:10 雙城 vs. 水手

球隊戰績表

太空人 體育

相關新聞

MLB／45轟期間未出現一次雙殺 巴克斯頓用腳程寫驚人紀錄

根據大聯盟官網統計，雙城明星中外野手巴克斯頓（Byron Buxton）創下一項驚人紀錄，他連同今天敲出本季第18轟，據在近3季打出45發全壘打的期間，沒有擊出過任何一次雙殺打，這已打破老將卡本特(M

MLB／「火箭人」之子總笑說就是今天 17打席後生涯首安出爐

「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）之子寇迪（Kody Clemens）日前迎來大聯盟生涯首秀，在歷經17個打席沒有敲出安打後，終於在今天出現生涯首安。 現年26歲的寇迪目前效力老虎

MLB／今日戰績表 勇士史旺森4打點助隊勝國民拉出12連勝

MLB今日戰績表 勇士 9：5 國民 馬林魚 2：3 費城人 金鶯 1：11 藍鳥 白襪 9：5 老虎 海盜 5：7 紅雀 太空人 3：5 遊騎兵 教士 4：1 小熊 紅人 5：4 響

MLB／龍捲風來襲達比修賽前照常熱身 美媒盛讚「有紀律」

教士和小熊今天交手因雷雨來襲而延後開打，當每位選手和工作人員賽前都在屋簷下躲雨時，唯有達比修有仍風雨無阻地在球場內進行熱身，讓外媒大讚他對比賽的紀律和投入。

MLB／暖爆！小球迷場邊舉牌揪拍抖音 瓦托真的來了

紅人隊38歲的神主牌級球星瓦托（Joey Votto），今年3月才投入社群網站，勇敢放飛自我、如同解放日記般的內容，火速...

MLB／海盜5：0打到輸 張育成高級美技後上演低級失誤

第5局才剛上演超級美技，張育成在第8局用低級失誤還了回去，所屬的海盜隊此役從5：0領先打到5：7輸給紅雀隊，張育成賽後掀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。