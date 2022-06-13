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MLB／今日戰績表 杜瓦雙響砲助勇士橫掃海盜拉出11連勝

聯合新聞網／ 整理
勇士隊杜瓦轟出雙響砲，助隊拉出11連勝。 美聯社
勇士隊杜瓦轟出雙響砲，助隊拉出11連勝。 美聯社

MLB今日戰績表

運動家 3：6 守護者

響尾 13：1 費城人

小熊 4：18 洋基

釀酒人 4：1 國民

海盜 3：5 勇士

藍鳥 6：0 老虎

金鶯 10：7 皇家

馬林魚 4：9 太空人

光芒 6：0 雙城

遊騎兵 8：6 白襪

紅人 7：6 紅雀

道奇 0：2 巨人

紅襪 2：0 水手

洛磯 4：2 教士

大都會 ： 天使

MLB明日賽程

時間 客場 主場

07:05 勇士 vs. 國民

07:05 馬林魚 vs. 費城人(愛爾達體育2台)

07:07 金鶯 vs. 藍鳥

07:10 白襪 vs. 老虎

07:45 海盜 vs. 紅雀

08:05 太空人 vs. 遊騎兵

08:05 教士 vs. 小熊

09:40 紅人 vs. 響尾蛇

09:45 皇家 vs. 巨人

10:10 雙城 vs. 水手

球隊戰績表

太空人 體育

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