MLB／「法官」拚大約 巨人將成洋基續簽最大威脅？

洋基明星外野手「法官」賈吉（Aaron Judge）開季至今氣勢如虹，也是洋基能成為聯盟戰績領頭羊的重要關鍵因子，在開季時他拒絕了洋基所提出的7年2.135億美元延長合約，將在本季結束正式成為自由球員，各個球隊也磨刀霍霍，將上演搶人大戰，就有外媒指出，巨人將成為洋基續約賈吉的最大威脅。

賈吉本季出賽55場，打擊率來到0.310，上壘率3成83，長打率高達6成71，總共轟出22發全壘打領先全聯盟，外加45分打點，在全壘打、長打率都傲視整個聯盟，表現十分火燙，證明自己足以獲得更大張的合約，同時也增加了自己談約的籌碼。

根據《紐約時報》報導，記者海曼（Jon Heyman）日前在Podcast上表示「我要是洋基，我會開出7年合約，每年給他3600萬美元，賈吉真的不應該得到每年低於3600萬美元的合約，洋基都已經給柯爾（Gerrit Cole）3600萬美元了，沒理由賈吉拿不到。」接著說道賈吉本季有望轟出63發全壘打，他是本季聯盟最強打者，將有可能成為本季聯盟MVP，這就是他值得獲得每年3600萬美元的原因。

海曼同時也表示，本季結束後，將有5支球隊有可能與洋基上演搶人大戰，其中就包括道奇、大都會、巨人、小熊以及紅襪，都有機會成為賈吉的下家，其中巨人將是頭號勁敵。因賈吉小時候就住在舊金山附近、是巨人球迷，大學更就讀加州州立大學弗雷斯諾分校(Fresno State)，外加巨人季後擁有大量的薪資空間，有機率開出比洋基還要高的合約，將這名家鄉重砲帶回家打球。

值得一提的是，賈吉的好朋友同為洋基隊友的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton），過去曾拒絕加盟巨人隊，但前者小時候是道奇球迷、因此情有可緣。不過海曼也提到巨人的甲骨文球場，相較打者來說較不友善，不容易擊出全壘打，根據統計，2020年後，被打出全壘打最多的球場，甲骨文僅排23名，而洋基卻排在第4名，這是要搶賈吉較不利的因素。