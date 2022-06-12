MLB／今日戰績表 勇士奧比斯滿貫砲擊潰海盜拉出10連勝

教士與洛磯今天（12日）進行雙重賽，教士隊球星馬恰多（Manny Machado）在延長賽10下靠著對手的暴投和再見失誤，連衝2個壘包奔回本壘，幫助球隊以2：1氣走洛磯。

2022-06-12 13:33