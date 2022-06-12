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MLB／今日戰績表 勇士奧比斯滿貫砲擊潰海盜拉出10連勝

聯合新聞網／ 整理
勇士奧比斯擊出滿貫砲，助隊擊敗海盜拉出10連勝。 路透
勇士奧比斯擊出滿貫砲，助隊擊敗海盜拉出10連勝。 路透

MLB今日戰績表

光芒 5：6 雙城

遊騎兵 11：9(10局) 白襪

紅人 4：5 紅雀

響尾 0：4 費城人

釀酒人 6：8 國民

金鶯 6：4 皇家

馬林魚 5：1 太空人

運動家 10：5 守護者

海盜 4：10 勇士

藍鳥 1：3 老虎

洛磯 1：2 教士

洛磯 6：2 教士(雙重戰)

小熊 0：8 洋基

道奇 2：3 巨人

大都會 6：11 天使

紅襪 6：7 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

23:35 運動家 vs. 守護者

01:35 響尾蛇 vs. 費城人

01:35 小熊 vs. 洋基

01:35 釀酒人 vs. 國民

01:35 海盜 vs. 勇士

01:40 藍鳥 vs. 老虎

02:10 金鶯 vs. 皇家

02:10 馬林魚 vs. 太空人

02:10 光芒 vs. 雙城

02:10 遊騎兵 vs. 白襪

02:05 紅人 vs. 紅雀

04:15 道奇 vs. 巨人

04:10 紅襪 vs. 水手

04:10 洛磯 vs. 教士

07:00 大都會 vs. 天使(緯來體育台、愛爾達體育2台)

球隊戰績表

太空人 華視 體育

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