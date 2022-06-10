快訊

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

專家籲指揮中心公布染疫死亡「3可控因素」 有助改善致死率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷手套貼耳聽暗號動作超萌 美媒：我可以看一整天

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷使用電子暗號傳遞裝置「PitchCom」時，會用手套把耳朵蓋起來。 美聯社
大谷使用電子暗號傳遞裝置「PitchCom」時，會用手套把耳朵蓋起來。 美聯社

天使今派出大谷翔平登板，大家發現他使用電子暗號傳遞裝置「PitchCom」時，會用手套把耳朵蓋起來，該舉動讓FOX分析師韋蘭德（Ben Verlander）忍不住笑了。

為了防止作弊案再發生，並加快比賽節奏，大聯盟今年開放使用PitchCom，該裝置可讓投手與捕手透過電子訊號溝通，不需再依賴傳統的手勢暗號。這套系統包含一個戴在捕手護腕的訊號發射器，以及兩個分別戴在投手、捕手頭部的接收器，只要輸入想要的球路和位置，就可以讓對方聽到預錄的語音。

大谷翔平今天在比賽中和捕手史塔西（Max Stassi）透過PitchCom來傳遞暗號，比賽中可見大谷多次在投手丘上，用手套遮住耳朵，確定聽取到暗號後再準備投球。

看到偶像使用電子暗號的方式，身為忠實粉絲的韋蘭德在推特上寫下，「沒人像大谷翔平那樣聽PitchCom。」最後還附上一個哭笑不得的表情符號。而投球分析專家佛里曼（Rob Friedman）則在推特上PO影片並寫道，「我可以整天看大谷在PitchCom上聽暗號。」

大谷翔平今上演二刀流高水準演出，不僅先發7局失1分拿下勝投，也轟出超前2分全壘打，助天使以5：2擊敗紅襪，中止近期14連敗。

耳朵 佛里曼

相關新聞

MLB／大谷一人扛起全隊：希望接下來能14連勝

天使隊日籍好手大谷翔平上演「真‧二刀流」，昨天先發投7局失1分，飆出101哩火球，也轟出逆轉2分砲，幫助球隊以5：2擊敗...

MLB／大谷手套貼耳聽暗號動作超萌 美媒：我可以看一整天

天使今派出大谷翔平登板，大家發現他使用電子暗號傳遞裝置「PitchCom」時，會用手套把耳朵蓋起來，該舉動讓FOX分析師韋蘭德（Ben Verlander）忍不住笑了。 為了防止作弊案再發生，並

MLB／大谷二刀流演出折服對手 柯拉：世界上最棒運動員

大谷翔平今天對紅襪隊先發投7局失1分還轟出逆轉2分砲，包辦勝投加上勝利打點，精采表現就連對手都拜服，紅襪隊總教練柯拉（A...

MiLB／陳聖平連5戰敲安 張景淯本季初登板無失分

旅美響尾蛇隊小聯盟1A野手陳聖平今天出賽手感不錯，總計5打數敲出2支安打，連5場出賽敲安；水手隊新人聯盟投手張景淯今天本...

MLB／收到大谷送的首勝球 天使代理教頭：他一人扛起全隊

大谷翔平今天上演「真‧二刀流」，不僅先發7局失1分拿下勝投，飆出101哩火球，也轟出逆轉2分砲，幫助天使隊以5：2擊敗紅...

MLB／費城人換教頭後哈波6戰夯5轟 橫掃釀酒人笑納7連勝

費城人今天靠著單場三轟，終場以8比3擊敗釀酒人，費城人在總教練吉拉迪（Joe Girardi）下台後沒輸過，近期已經拉出一波7連勝。 此役哈波（Bryce Harper）、史瓦伯（Kyle Sc

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。