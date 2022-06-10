MLB／大谷二刀流演出折服對手 柯拉：世界上最棒運動員

大谷翔平今天對紅襪隊先發投7局失1分還轟出逆轉2分砲，包辦勝投加上勝利打點，精采表現就連對手都拜服，紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）大讚：「世界上最棒的運動員。」

天使隊今天以5：2擊敗紅襪，避免在主場4連戰遭到紅襪橫掃，也中止近期的14連敗，大谷表現絕對是關鍵，先發7局被敲4支安打失1分，打擊上則是4打數2安打、2分打點，包括5局下從皮維塔（Nick Pivetta）手中敲出的394呎2分砲。

「看到他投7局還可以敲出全壘打，太驚人了。」柯拉表示：「這就是為什麼我常說，他是世界上最棒的運動員，要在這個等級的賽事向他這樣投打兼顧，完全是大開眼界，太不真實了。」

事實上，大谷翔平對紅襪隊很有一套，今年5月6日造訪芬威球場時，就投出7局無失分、11次三振的比賽，柯拉說：「我們今天有點機會，但錯過一些攻擊時機，我們想對他施加壓力，但沒做到，我想他在波士頓的時候很棒，今天是很好。」