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MiLB／陳聖平連5戰敲安 張景淯本季初登板無失分

中央社／ 台北10日電
旅美響尾蛇隊小聯盟1A野手陳聖平今天出賽手感不錯，總計5打數敲出2支安打，連5場出賽敲安。 中央社
旅美響尾蛇隊小聯盟1A野手陳聖平今天出賽手感不錯，總計5打數敲出2支安打，連5場出賽敲安。 中央社

旅美響尾蛇隊小聯盟1A野手陳聖平今天出賽手感不錯，總計5打數敲出2支安打，連5場出賽敲安；水手隊新人聯盟投手張景淯今天本季首場出賽，中繼2局投出3次三振、無失分。

美國職棒小聯盟賽事亞利桑那響尾蛇隊1A今天與科羅拉多洛磯隊1A交手，響尾蛇隊台灣投手陳聖平今天先發打1棒、指定打擊。

陳聖平1局吞下三振，3局球隊0比2落後、壘上有人時，敲出右外野方向安打推進，隊友攻勢延續，靠著失誤、安打跑回分數，3局打完兩隊2比2戰成平手。

陳聖平5局敲出二壘打，再靠著隊友安打跑回球隊第3分，6局敲出雙殺打，8局敲出左外野方向飛球出局，今天總計5打數敲出2支安打，投出1次三振，有2得分，賽後打擊率2成56；響尾蛇隊一度取得領先，但牛棚失守，終場以7比8吞敗。

西雅圖水手隊新人聯盟今天與德州遊騎兵隊交手，兩隊5局打完水手隊1比4落後，張景淯6局接手中繼，1人出局後投出保送，但沒有失掉分數。

張景淯7局續投連飆2次三振，接著投出觸身球保送、暴投，再投出四壞保送，最後三振抓到該局第3個出局數。

張景淯今天總計投2局沒被敲出安打，投出3次三振、3次四死球，無失分，球隊終場以2比5吞敗，張景淯無關勝敗。

張景淯

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