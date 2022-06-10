MLB／費城人換教頭後哈波6戰夯5轟 橫掃釀酒人笑納7連勝

費城人今天靠著單場三轟，終場以8比3擊敗釀酒人，費城人在總教練吉拉迪（Joe Girardi）下台後沒輸過，近期已經拉出一波7連勝。

此役哈波（Bryce Harper）、史瓦伯（Kyle Schwarber）和赫雷拉（Odubel Herrera）皆開轟，哈波和史瓦伯本季第15轟也分別出爐，費城人在前一個系列賽橫掃天使後，今天又再次橫掃對手，這也讓國聯中區龍頭的釀酒人吞下本季最差的6連敗，目前和緊追在後的紅雀勝差只剩0.5。

費城人上星期突然宣布開除總教練吉拉迪，臨危受命的新任總教練湯普森（Rob Thomson）接任後球隊就未嘗敗果，全隊氣勢如虹一口氣收下7連勝，這讓湯普森成為2003年後，首位教練一上任就贏下前6場比賽，上一位則是巨人的總教練阿魯（Felipe Alou）。

哈波賽後表示，「我們要不斷前進，繼續做我們正在做的事情，以正確的方式打球，不要忽視我們隊上任何一名球員，每天就專注在完成當天的比賽。」