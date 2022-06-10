快訊

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

專家籲指揮中心公布染疫死亡「3可控因素」 有助改善致死率

MLB／費城人換教頭後哈波6戰夯5轟 橫掃釀酒人笑納7連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
費城人換教頭後沒輸過，今日又橫掃釀酒人拉出7連勝，哈波此戰敲出本季第15發全壘打，這期間狂掃5轟！ 路透社
費城人換教頭後沒輸過，今日又橫掃釀酒人拉出7連勝，哈波此戰敲出本季第15發全壘打，這期間狂掃5轟！ 路透社

費城人今天靠著單場三轟，終場以8比3擊敗釀酒人，費城人在總教練吉拉迪（Joe Girardi）下台後沒輸過，近期已經拉出一波7連勝。

此役哈波（Bryce Harper）、史瓦伯（Kyle Schwarber）和赫雷拉（Odubel Herrera）皆開轟，哈波和史瓦伯本季第15轟也分別出爐，費城人在前一個系列賽橫掃天使後，今天又再次橫掃對手，這也讓國聯中區龍頭的釀酒人吞下本季最差的6連敗，目前和緊追在後的紅雀勝差只剩0.5。

費城人上星期突然宣布開除總教練吉拉迪，臨危受命的新任總教練湯普森（Rob Thomson）接任後球隊就未嘗敗果，全隊氣勢如虹一口氣收下7連勝，這讓湯普森成為2003年後，首位教練一上任就贏下前6場比賽，上一位則是巨人的總教練阿魯（Felipe Alou）。

哈波賽後表示，「我們要不斷前進，繼續做我們正在做的事情，以正確的方式打球，不要忽視我們隊上任何一名球員，每天就專注在完成當天的比賽。」

相關新聞

MLB／大谷一人扛起全隊：希望接下來能14連勝

天使隊日籍好手大谷翔平上演「真‧二刀流」，昨天先發投7局失1分，飆出101哩火球，也轟出逆轉2分砲，幫助球隊以5：2擊敗...

MLB／大谷手套貼耳聽暗號動作超萌 美媒：我可以看一整天

天使今派出大谷翔平登板，大家發現他使用電子暗號傳遞裝置「PitchCom」時，會用手套把耳朵蓋起來，該舉動讓FOX分析師韋蘭德（Ben Verlander）忍不住笑了。 為了防止作弊案再發生，並

MLB／大谷二刀流演出折服對手 柯拉：世界上最棒運動員

大谷翔平今天對紅襪隊先發投7局失1分還轟出逆轉2分砲，包辦勝投加上勝利打點，精采表現就連對手都拜服，紅襪隊總教練柯拉（A...

MiLB／陳聖平連5戰敲安 張景淯本季初登板無失分

旅美響尾蛇隊小聯盟1A野手陳聖平今天出賽手感不錯，總計5打數敲出2支安打，連5場出賽敲安；水手隊新人聯盟投手張景淯今天本...

MLB／收到大谷送的首勝球 天使代理教頭：他一人扛起全隊

大谷翔平今天上演「真‧二刀流」，不僅先發7局失1分拿下勝投，飆出101哩火球，也轟出逆轉2分砲，幫助天使隊以5：2擊敗紅...

MLB／費城人換教頭後哈波6戰夯5轟 橫掃釀酒人笑納7連勝

費城人今天靠著單場三轟，終場以8比3擊敗釀酒人，費城人在總教練吉拉迪（Joe Girardi）下台後沒輸過，近期已經拉出一波7連勝。 此役哈波（Bryce Harper）、史瓦伯（Kyle Sc

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。