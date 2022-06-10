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MLB／天使止敗唯一解！ 大谷開轟一人包辦勝投跟勝利打點

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
投手大谷需要的分數援護，打者翔平幫忙打回來！ 美聯社、路透社
投手大谷需要的分數援護，打者翔平幫忙打回來！ 美聯社、路透社

天使隊日籍好手大谷翔平今天以先發第2棒、投手身分出賽，不僅投7局僅失1分，也在5局下轟出逆轉兩分砲，這支本季第12轟幫助自己拿下勝投，天使隊終場以5：2擊敗紅襪隊，中止14連敗，大谷一人包辦勝投跟勝利打點。

天使隊近期陷入14連敗，亟需一場好比賽逆轉氣勢，今天對上紅襪隊，2局下歐戴爾（Jo Adell）的跑壘失誤，讓天使隊原本該有的2分沒能進帳，而投手大谷也在5局上遇到關卡，一、三壘有人情況下，被達貝克（Bobby Dalbec）敲出高飛犧牲打掉1分。

好在5局下打者翔平幫忙，1出局一壘有人時，轟出一發中外野的兩分砲，逆轉比數為2：1，大谷翔平在繞壘時也振臂大吼，這是他今年第一次以投手身分開轟，也是暌違10場再次敲出全壘打。

6局下隊友也加入支援，貝拉斯格斯（Andrew Velazquez）在2出局一、二壘有人時，從中繼登板的澤村拓一手中轟出三分砲，其中2分要掛在紅襪先發投手皮維塔（Nick Pivetta）帳上。

投手大谷在2局上名符其實的逃過一劫，面對1出局三壘有人，對手柯戴羅（Franchy Cordero）敲出的斷棒滾地球，趨前守備的二壘手傳本壘刺殺擋住失分，而斷裂的球棒則與大谷的頭部擦身而過，大谷也嚇了一大跳，比出「就差一點點」的手勢。

度過危機的大谷除了5局掉分外，就沒有再出狀況，投完7局剛好滿100球，失1分，被敲4支安打，另有6次三振、2次保送，進帳個人本季第4勝。

打者翔平則打完全場，總計4打數2安打，另有2次三振，打擊率上升到2成47，除了5局的2分砲外，7局也還敲出1支右外野安打。

紅襪先發投手皮維塔先發5局雖然投出11次三振，但被敲6支安打包含大谷的逆轉砲，丟掉4分承擔敗投。

天使 紅襪 大谷翔平

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