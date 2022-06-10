MLB／避免薪資仲裁撕破臉 雙城和桑契斯1年2.6億達成共識

洋基季前將重砲捕手桑契斯（Gary Sanchez）送往雙城，今天他和球隊達成1年900萬美元（約台幣2.66億）合約協議，避免預計會在下星期舉行的薪資仲裁。

本季受到封館影響，原本早該在2月底以前就完成的仲裁，如今拖到現在都尚未解決，近期不少選手陸陸續續完成薪資仲裁，包含勇士當家游擊手史旺森（Dansby Swanson）、外野手杜瓦（Adam Duvall）、小熊的康崔拉斯（Willson Contreras）。。

現年29歲的桑契斯，本季邁入最後一個仲裁年，他季前曾向雙城開出1年950萬美元合約，但雙城只願意給到850萬美元，導致雙方談判破裂，不過隨著薪資仲裁只剩不到一周，桑契斯和球團決定各退50萬美元，最終以900萬合約敲定最終協議，並將在季後獲得自由球員資格。

洋基在季前解除封館後，和雙城完成重磅交易，洋基補進前美聯MVP唐納森（Josh Donaldson），雙城則是收穫大砲型捕手桑契斯。桑契斯過去7年皆效力於洋基，共繳出138轟、340分打點，並且2度獲得明星賽殊榮。