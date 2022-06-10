MLB／史特拉斯堡回歸秀直球失速 國民教頭說不用擔心

12年前的6月天，史特拉斯堡（Stephen Strasburg）的生涯初登板以7局、14K就此掀起「小史熱潮」；今天是他開刀後相隔373天重返大聯盟的日子，沒有當年的驚天動地，但每1球都彌足珍貴。

史特拉斯堡去年開刀治療胸廓出口症候群，今天重返賽場，面對馬林魚隊先發4.2局共用83球，被敲8安打、失7分，有5次三振、2次保送。

這場回歸秀跌跌撞撞，首局失血3分後一度回穩，中間3局未再掉分，包括第2局賞連3K，但第5局再次迎來危機。史特拉斯堡先取得1出局後，接下來面對5位打者都被敲安，首局才以二壘打為馬林魚首開紀錄的桑契斯（Jesús Sánchez），在這回合的過招再掃出兩分砲，讓他投不滿5局退場。

一張帳面看起來慘烈的成績單，小史看到滿滿的正面訊息，他說：「我很期待從這一仗中學到一課，趕緊為下一場比賽做好準備。」

國民教頭馬丁尼茲（David Martinez）表示，「我覺得他看起來很棒，賽後有跟他聊了一下，他說他感覺很好，有幾球有點偏差，但整體來說他感覺很好。」

史特拉斯堡此役直球落在90到91哩，馬丁尼茲對此沒有太多擔心，「他現在投不到93到94哩，但他的直球還是帶有尾勁，不管是卡特或二縫線都很會跑。」他透露自己也告訴小史，隨著持續出賽，球速一定會找回來，要他不用擔心。

此役帶給史特拉斯保重傷害的打者為桑契斯，首局的二壘打為馬林魚首開紀錄，第5局也是他的兩分砲，讓小史的今日先發畫下句點。賽後被問到是否想收回當時所選擇的球種或把這球投得更好一點？小史笑答：「可能兩個都想吧！我這球沒有投到該投的地方。」

小史的下一戰會在何時，馬丁尼茲表示還需要觀察他明天的恢復狀況，但他會按照例行課表準備，球隊也期待他在5天後再度登板。