MLB／怎麼輸？王牌柯爾2.1局挨5轟被打爆 洋基還是贏了

今年的洋基隊到底有多強？看看今天的比賽就知道，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）只投2.1局挨了5轟被打爆退場，洋基竟然還是找到方法贏了。

洋基以10：7擊敗雙城之戰，過程轟轟烈烈，柯爾開賽面對的前3位打者，結局是轟、轟、轟，阿拉斯（Luis Arraez）、巴克斯頓（Byron Buxton）、柯瑞亞（Carlos Correa）連3打席開轟，讓柯爾只投8球就已挨了3發全壘打。

The Twins go BACK-TO-BACK-TO-BACK to lead off the game against Gerrit Cole! pic.twitter.com/kV96ql318E — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2022年6月10日

柯爾在接下來兩局持續動盪，第2局又被巴克斯頓炸裂一發三分砲，第3局拉納奇（Trevor Larnach）再掃陽春砲，續被下一棒烏謝拉（Gio Urshela）敲出二壘打後，洋基終於決定換投。

柯爾先發2.1局被敲8安打，狂失7分，他成為洋基隊史第1位開賽面對3位打者都挨轟的投手，也是隊史第7人單場挨了5轟，前一人為2011年8月12日沙巴西亞（CC Sabathia），但沙胖當時投了8局。

柯爾退場時，洋基還處於3：7落後，賈羅（Joey Gallo）在第5局單場第2度開轟，與勒梅休（DJ LeMahieu）都敲陽春砲，第6局輪到希克斯（Aaron Hicks）的追平兩分砲，讓洋基重新回到戰線中，第7局瑞佐（Anthony Rizzo）、希克斯的安打各有1分打點。

雙城先發投手邦迪（Dylan Bundy）投4局失4分，牛棚持續失血，讓洋基5到8局都有分數進帳。