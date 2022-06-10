快訊

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

專家籲指揮中心公布染疫死亡「3可控因素」 有助改善致死率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／怎麼輸？王牌柯爾2.1局挨5轟被打爆 洋基還是贏了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
王牌投手柯爾（Gerrit Cole）只投2.1局挨了5轟被打爆退場，包含開賽只投8球就連三棒對他開轟，但洋基竟然還是找到方法贏了。 美聯社
王牌投手柯爾（Gerrit Cole）只投2.1局挨了5轟被打爆退場，包含開賽只投8球就連三棒對他開轟，但洋基竟然還是找到方法贏了。 美聯社

今年的洋基隊到底有多強？看看今天的比賽就知道，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）只投2.1局挨了5轟被打爆退場，洋基竟然還是找到方法贏了。

洋基以10：7擊敗雙城之戰，過程轟轟烈烈，柯爾開賽面對的前3位打者，結局是轟、轟、轟，阿拉斯（Luis Arraez）、巴克斯頓（Byron Buxton）、柯瑞亞（Carlos Correa）連3打席開轟，讓柯爾只投8球就已挨了3發全壘打。

柯爾在接下來兩局持續動盪，第2局又被巴克斯頓炸裂一發三分砲，第3局拉納奇（Trevor Larnach）再掃陽春砲，續被下一棒烏謝拉（Gio Urshela）敲出二壘打後，洋基終於決定換投。

柯爾先發2.1局被敲8安打，狂失7分，他成為洋基隊史第1位開賽面對3位打者都挨轟的投手，也是隊史第7人單場挨了5轟，前一人為2011年8月12日沙巴西亞（CC Sabathia），但沙胖當時投了8局。

柯爾退場時，洋基還處於3：7落後，賈羅（Joey Gallo）在第5局單場第2度開轟，與勒梅休（DJ LeMahieu）都敲陽春砲，第6局輪到希克斯（Aaron Hicks）的追平兩分砲，讓洋基重新回到戰線中，第7局瑞佐（Anthony Rizzo）、希克斯的安打各有1分打點。

雙城先發投手邦迪（Dylan Bundy）投4局失4分，牛棚持續失血，讓洋基5到8局都有分數進帳。

洋基 柯爾 雙城

延伸閱讀

柏金斯虧格林做節目比球賽認真 柯爾不介意球員當自媒體

前3戰15分、15犯 柯爾：我信任格林勝任何人

波士頓球迷髒話招呼格林 勇士教頭反諷「優雅」

NBA／試訓勇士遭點名不夠努力 愛德華感謝柯爾教誨

相關新聞

MLB／大谷一人扛起全隊：希望接下來能14連勝

天使隊日籍好手大谷翔平上演「真‧二刀流」，昨天先發投7局失1分，飆出101哩火球，也轟出逆轉2分砲，幫助球隊以5：2擊敗...

MLB／大谷手套貼耳聽暗號動作超萌 美媒：我可以看一整天

天使今派出大谷翔平登板，大家發現他使用電子暗號傳遞裝置「PitchCom」時，會用手套把耳朵蓋起來，該舉動讓FOX分析師韋蘭德（Ben Verlander）忍不住笑了。 為了防止作弊案再發生，並

MLB／大谷二刀流演出折服對手 柯拉：世界上最棒運動員

大谷翔平今天對紅襪隊先發投7局失1分還轟出逆轉2分砲，包辦勝投加上勝利打點，精采表現就連對手都拜服，紅襪隊總教練柯拉（A...

MiLB／陳聖平連5戰敲安 張景淯本季初登板無失分

旅美響尾蛇隊小聯盟1A野手陳聖平今天出賽手感不錯，總計5打數敲出2支安打，連5場出賽敲安；水手隊新人聯盟投手張景淯今天本...

MLB／收到大谷送的首勝球 天使代理教頭：他一人扛起全隊

大谷翔平今天上演「真‧二刀流」，不僅先發7局失1分拿下勝投，飆出101哩火球，也轟出逆轉2分砲，幫助天使隊以5：2擊敗紅...

MLB／費城人換教頭後哈波6戰夯5轟 橫掃釀酒人笑納7連勝

費城人今天靠著單場三轟，終場以8比3擊敗釀酒人，費城人在總教練吉拉迪（Joe Girardi）下台後沒輸過，近期已經拉出一波7連勝。 此役哈波（Bryce Harper）、史瓦伯（Kyle Sc

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。