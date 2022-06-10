MLB／等待373天的復出 史特拉斯堡裂縫中看到陽光

國民隊史特拉斯堡（Stephen Strasburg）等待超過1年的登板，看到裂縫中的陽光，今天對馬林魚隊先發4.2局狂失7分，國民以4：7吞敗，他也承擔敗投，此役直球球數多落在90到91哩，壓制不了對手，但變化球仍展現出色位移。

史特拉斯堡2019年在季後賽豪取5勝0敗、防禦率1.98，拿下世界大賽MVP，但接下來兩季都遭遇傷勢打擊，前一次在大聯盟出賽已是去年6月2日，接下來因胸廓出口症候群動刀治療，相隔373天，等到再次站上大聯盟投手丘的日子。

史特拉斯堡先發4.2局共用83球，被敲8安打、失7分，有5次三振、2次保送，直球最快球速91.7哩，23顆直球僅1球製造揮空，19顆伸卡0揮空，但變化球路位移依然刁鑽，5K裡有4K第3顆好球是靠變速球、曲球取得。

史特拉斯堡在首局失血3分後一度回穩，中間3局未再掉分，包括第2局賞連3K，但第5局再次迎來危機，先取得1出局後，接下來面對5位打者都被敲出安打，首局才以二壘打為馬林魚首開紀錄的桑契斯（Jesús Sánchez），在這回合的過招再掃出兩分砲，讓他投不滿5局退場。