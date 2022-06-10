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MLB／2好球後故意保送卻挨三分砲 白襪教頭反嗆外界噓聲

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
前一棒的透納在2好球後被故意保送，下一棒的孟西卻一棒敲出3分砲，白襪教頭這決定引發爭議。 美聯社
前一棒的透納在2好球後被故意保送，下一棒的孟西卻一棒敲出3分砲，白襪教頭這決定引發爭議。 美聯社

白襪隊今天在2好1壞下選擇故意保送透納（Trea Turner），結果被下一棒孟西（Max Muncy）轟出三分砲，最終以9：11輸給道奇隊，這項決定令球迷炸鍋，白襪教頭拉魯薩（Tony La Russa）回應：「這是個問題嗎？」

拉魯薩很疑惑外界為何不懂這項決定，「你知道透納在1好球或2好球時面對左投的打擊率嗎？就因為是2好1壞？透納在只剩1好球就被三振時對上左投，這是你絕對要避免的，而我們一壘壘包空著，後面又是孟西。」

「如果有人不同意，這是棒球美妙的地方，但這不是困難的決定。」拉魯薩強調，孟西打得好，有掌握住失投球，但他才是那局該出局的人，「只是我們錯過了。」

透納確實是道奇打線最危險的打者，他在今天賽前面對左投、2好1壞下的打擊成績是15支5，而只要是2好球，成績是27支7，包括1轟；孟西今年則陷入大低潮，賽前打擊率僅1成50。

當時情況是6局上白襪隊以5：7落後，剛敲出安打的弗里曼（Freddie Freeman）因暴投上二壘，透納對上白襪左投蘇薩（Bennett Sousa），才有了執行策略的空間，結果是蘇薩在2好2壞後被孟西敲出三分砲。

孟西表示：「我今年真的打得爛，而透納很強，但在那個當下，我是有點被點燃了，我的棒球魂讓我辦到了，我當下不能理解在2好球後故意保送，但我現在知道原因。」

「我當下很困惑。」透納說：「想說這是真的嗎？我要走去一壘嗎？但我猜他們有自己喜歡的對戰組合。」

孟西 白襪

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