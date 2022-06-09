MLB／道奇貝茲談當年交易案 強調未記恨紅襪只是取捨問題

2020年，紅襪宣布將明星外野手貝茲（Mookie Betts）送至道奇，重磅交易案轟動一時，當時外界不解紅襪這波操作，傳出各種猜測聲浪。如今時隔兩年，貝茲接受美媒訪問談到這段過去，他表示，那些謠言都是假的，自己並沒有記恨紅襪隊總管布倫（Chaim Bloom），強調一切都是「做出最棒選擇」的結果。

貝茲提到，紅襪必須考量許多事，權衡後得做出最好的選擇，球員也不該因別人做出的取捨而感到生氣，「所以絕對沒有任何不愉快，布倫的溝通也做得很好，坦率而誠實，整個過程順利進行。這件事很不好受，但這就是職業的一部分。」

當時，貝茲拒絕了紅襪開出的10年3億美元（約新台幣88億6000萬元）合約，他也解釋自己拒絕球團報價的原因：「我只是想擁有我該有的價值，僅此而已。就像眾人一樣，大家都想活出自己的價值，只是雙方所想的數字不同，我們只好分道揚鑣，這很正常。」他也澄清：「很多人說我不想留下來什麼的，那些都是假的。」

後來的故事大家都知道了，貝茲和道奇簽下一紙12年、3億6500萬美元（約新台幣107億元）的鉅約。道奇在2020年賽季拿下了32年來第一座世界大賽冠軍，該季貝茲也一舉奪下銀棒獎、金手套、年度第一隊，迅速成為道奇隊球星。

貝茲也坦言，離開波士頓是個艱難的決定，但他一直都和紅襪時期的隊友保持良好關係，如波賈茲（Xander Bogaerts）和狄佛斯（Rafael Devers）等人。

「他們必須做出最好的選擇，如果他們想留下來，就留下來，如果他們想追求自己的價值，那就追。這取決於你是誰，你想要什麼。」貝茲說道，他也表示，這些球員都將會是他終生的好友。