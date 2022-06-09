MLB／柯特斯投不滿5局退場洋基斷7連勝 邦威後援2局無失分

洋基作客美中龍頭雙城的比賽來到第二場，條紋軍派出本季大蛻變的左投柯特斯（Nestor Cortes）掛帥先發，不過他僅投4.1局就失4分退場，前中職洋投邦威（Manny Bañuelos）則是投1局未失分，洋基終場以1：8不敵雙城，中止近期7連勝。

此役首輪雙城對柯特斯的投球一籌莫展，前3局打線9上9下，不過進入第4局，雙城靠著單局4支安打先馳得點，來到5局柯特斯又接連遭傑佛斯（Ryan Jeffers）、巴克斯頓（Byron Buxton）狙擊失2分，隨後被換下場。

柯特斯今天投4.1局用88球，其中有65顆好球，但被敲7安，包含2發陽春砲，失4分皆為責失，為本季最不理想一役，也吞下個人第2敗，賽後防禦率由1.50上升至1.96。而自去年8月16日起，柯特斯已連19場先發失分未超過3分，隨著今天的不理想表現，這項個人紀錄也停留在19場。

對於今日表現，柯特斯賽後受訪時說：「球季中一定會有起起伏伏的時候，重點是你能否度過難關、下次再討回來。」

邦威今天後援2局無失分。 美聯社

此外，洋基在7局下，無人出局一、二壘有人之際，換上去年旅台加盟富邦悍將的邦威，這也是他本季第2度在大聯盟登板，後援2局無失分，被敲1安、送出1次保送和2次三振，防禦率仍維持完美的0。

值得一提的是，洋基可謂「雙城剋星」，因為在今天以前，洋基取得對戰雙城5連勝，過去10次交手也有著9勝1敗的絕對優勢，而若將時間拉長至自2015年以來，洋基對雙城的戰績也是領先的30勝10負。