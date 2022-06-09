MLB／道奇新巨投！ 岡索林7勝0敗居國聯雙冠王

道奇隊今推出本季未嘗敗績的岡索林（Tony Gonsolin）先發迎戰白襪，他也不負眾望繳出6局失1分好投，幫助道奇以4：1個人本季第7勝入袋，道奇也終止3連敗。

岡索林今在白襪隊主場迎接本季第11場先發，他主投6局僅被敲3安其中包含1轟、失1分，另送出5K、1BB，接替的3名牛棚投手也力都各投1局無失分，聯手以4：1力克白襪。

現年28歲的岡索林本季表現相當出色，近期已連5戰繳出投6局、失2分以下的優質先發，今天奪勝後成績來到7勝0敗，與隊友安德森（Tyler Anderson）、大都會隊卡拉斯科（Carlos Carrasco）並列國聯勝投王。此外，他的防禦率1.58、被打擊率.157也稱霸國聯。

道奇今天進帳4分都是靠全壘打，分別是史密斯（Will Smith）首局的2分砲、貝林傑（Cody Bellinger）和透納（Trea Turner）的陽春砲。