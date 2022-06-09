MLB／費城人血洗釀酒人 新教頭帶隊5連勝隊史百年來第一人

費城人今天以10：0大勝地主隊釀酒人，其中先發投手諾拉（Aaron Nola）繳出8局無失分好投，幫助臨危受命的新任總仔湯普森（Rob Thomson）拿下執教5連勝，成為百年來費城人隊史第一人。

費城人隊先發諾拉主投8局僅被敲4安，送出6K且並未投出保送，收下本季第4勝，賽後防禦率下降至3.50。費城人隊打者也給予十足火力支援，史托特（Bryson Stott）、霍斯金斯（Rhys Hoskins）和赫雷拉（Odubel Herrera）輪流開轟助隊取得5：0領先，7上史瓦伯（Kyle Schwarber）的二壘安打再添分數，9上又吃下4分大局，終場費城人就以10：0海K釀酒人，拉出一波6連勝。

諾拉繳出8局無失分表現。 路透社

諾拉今天投8局只用了103球，其中有74顆好球，他說：「（投打對決時）我覺得我大部分時間都是領先的一方，不過我認為今天能早早讓打者出局才是關鍵，而且隊友幫我得了很多分。」釀酒人隊總教練康索（Craig Counsell）也盛讚諾拉今天的投球品質相當高，「當我們的打者要攻擊時，不是猶豫了、就是無法咬中球心。」

費城人在美國時間上週五開除教頭吉拉迪（Joe Girardi），改由首席教練湯普森接任，而費城人也在換教練後取得5連勝，湯普森成為自2006年老虎隊主帥李蘭（Jim Leyland）後，再度有教練達成生涯執教前5戰都獲勝，也是繼1915年的莫蘭（Pat Moran）執教8連勝後，費城人隊近百年來第一人。