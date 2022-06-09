快訊

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

獨／彰基白色巨塔爭議 肝臟移植名醫陳堯俐將轉戰這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／換歌改運也沒效 天使14連敗創隊史最慘紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷重回核彈頭打第一棒，天使還是無法贏球，14連敗寫隊史最慘。 美聯社
大谷重回核彈頭打第一棒，天使還是無法贏球，14連敗寫隊史最慘。 美聯社

天使隊輸不停，今天出招把球員出場曲全部換成五分錢合唱團的歌，還是贏不了，今天以0：1輸給紅襪隊後，慘吞14連敗，無論單季或跨季都是隊史最長連敗紀錄，明天登板的大谷翔平肩負止敗任務。

大谷翔平今天回任「核彈頭」，相隔13場重返先發第一棒、指定打擊，上場時響起的出場曲不是球迷熟悉的「最棒的秀（The Greatest Show）」，而是五分錢合唱團的「照片（Photograph）」。

事實上，不只大谷翔平，天使全隊的出場曲都換成五分錢合唱團的歌，教練團希望這樣的改變能夠帶來好運，結果看來不如預期。

大谷翔平1局首打席吞下三振，接下來在3局敲出三壘滾地出局，5局則敲出一支右外野安打，不過7局又吞下三振；大谷總計4打數1安打，延續個人連5場敲安，打擊率2成42。

天使隊今天全場敲出7支安打，數量與紅襪隊相同，2局、3局都敲出2支安打，卻欠缺關鍵一擊，就算投手群只失1分也還是輸球。

紅襪隊則是在6局上2出局後，靠著佛度戈（Alex Verdugo）保送、達貝克（Bobby Dalbec）二壘打，敲回關鍵一分，讓先發投出5局無失分的伊瓦迪（Nathan Eovaldi）收下本季第4勝。

天使隊吞下隊史最慘的14連敗，明天大谷翔平要繼續站上投手丘，以「二刀流」之姿續戰紅襪隊，避免在主場4連戰被橫掃，以及繼續延長隊史慘紀錄。

大谷翔平 天使 紅襪

延伸閱讀

MLB／大谷翔平嚕球棒祭改無效 天使12連敗平難堪紀錄

MLB／封印打擊將成美聯狄葛隆？名投評論大谷翔平掀熱議

MLB／大谷翔平投球動作露了餡？麥登說確實不尋常

MLB／重演紐約慘案 大谷翔平挨3轟遭洋基3局打爆

相關新聞

MLB／2好球後故意保送卻挨三分砲 白襪教頭反嗆外界噓聲

白襪隊今天在2好1壞下選擇故意保送透納（Trea Turner），結果被下一棒孟西（Max Muncy）轟出三分砲，最終...

MLB／天使慘淡14連敗 冀望大谷登板當救世主

輸不停的天使隊昨天祭出怪招，球員出場曲全換成五分錢合唱團的歌，結果還是贏不了，以0：1敗給紅襪隊後，慘吞14連敗破隊史紀...

MLB／道奇貝茲談當年交易案 強調未記恨紅襪只是取捨問題

2020年，紅襪宣布將明星外野手貝茲（Mookie Betts）送至道奇，重磅交易案轟動一時，當時外界不解紅襪這波操作，傳出各種猜測聲浪。如今時隔兩年，貝茲接受美媒訪問談到這段過去，他表示，那些謠言都是假的，自己並沒有記恨紅襪隊總管布倫（Chaim Bloom），強調一切都是「做出最棒選擇」的結果。

MLB／柯特斯投不滿5局退場洋基斷7連勝 邦威後援2局無失分

洋基作客美中龍頭雙城的比賽來到第二場，條紋軍派出本季大蛻變的左投柯特斯（Nestor Cortes）掛帥先發，不過他僅投4.1局就失4分退場，前中職洋投邦威（Manny Bañuelos）則是投1局未失分，洋基終場以1：8不敵雙城，終止近期7連勝。

MLB／道奇新巨投！ 岡索林7勝0敗居國聯雙冠王

道奇隊今推出本季未嘗敗績的岡索林（Tony Gonsolin）先發迎戰白襪，他也不負眾望繳出6局失1分好投，幫助道奇以4：1個人本季第7勝入袋，道奇也終止3連敗。

MLB／費城人血洗釀酒人 新教頭帶隊5連勝隊史百年來第一人

費城人今天以10：0大勝地主隊釀酒人，其中先發投手諾拉（Aaron Nola）繳出8局無失分好投，幫助臨危受命的新任總仔湯普森（Rob Thomson）拿下執教5連勝，成為近百年來費城人隊史第一人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。