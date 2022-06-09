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MLB／勇士史旺森打贏薪資仲裁 美媒籲洋基付錢給賈吉就對了
大聯盟薪資仲裁因封館緣故拖到6月都尚未結束，近日勇士薪資仲裁結果出爐，當家游擊手史旺森（Dansby Swanson）贏得仲裁，本季薪水為1000萬美元（約新台幣2億9500萬元）。而賈吉（Aaron Judge）與洋基的薪資仲裁則得到本月23日才會進行。
據美聯社報導，史旺森原本想要1000萬美元薪水，但球團只願意給他920萬，最終史旺森如願拿到想要的薪水；勇士隊外野手杜瓦（Adam Duvall）提出1027.5萬美元年薪，比球團報價高出100萬美元，而仲裁結果出爐，由勇士獲勝，也讓本季球隊和球員的薪資仲裁結果來到6勝3敗。
本季受封館影響，原本早該在2月前就完成的仲裁拖到6月都還沒結束，例如洋基隊「法官」賈吉和小熊隊康崔拉斯（Willson Contreras）的仲裁都尚未進行。
據《NY Sports Radio》報導，季初賈吉雖拒絕洋基開出的7年2億1350萬美元（約台幣63億元）延長合約，但仍有向洋基要求2100萬美元年薪以避免薪資仲裁，洋基則只願意支付1700萬美元，雙方差距不小，若雙方未能在美國時間22日前達成共識，將被迫登上薪資仲裁庭。
對於賈吉與洋基的薪資仲裁，《ESPN》資深主播柏曼（Chris Berman）說：「雖然我不同意將本季成績納入考量，但球季已進行了將近一半，賈吉的成績令人無法忽視。現在，洋基不該想著如何打贏薪資仲裁，而是只管付錢給賈吉就對了，接著在交易大限前補強球隊，朝著世界大賽冠軍邁進。」
至於洋基是否該給賈吉延長合約，柏曼認為洋基成功培養賈吉成為優秀的選手，他已打出洋基球團所期待的成績：「請管理階層在對的時間做出對的選擇。」
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