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MLB／紅雀鐵捕莫里納飆生涯首K 防禦率對手普荷斯大笑
紅雀隊鐵捕莫里納（Yadier Molina）今年第二次站上投手丘，投出生涯第1次三振的他高興的擊胸、指天，休息區普荷斯（Albert Pujols）不可思議的笑容更是經典，莫里納在兩人的防禦率之爭占了上風。
紅雀隊今天以3：11輸給光芒隊，8局下面臨大比分落後，紅雀隊讓已經宣告今年是告別年的莫里納有表現機會，跟前一次登板被敲2轟、掉4分不同，莫里納這次投完1局被敲2安，沒有掉分，還投出1次三振。
莫里納說：「我想要取得出局數，而且試著這次不要失分。」兩場登板合計，莫里納的防禦率從36.00下降到18.00。
莫里納的生涯首K送給巴瑞德斯（Isaac Paredes），先用1顆49哩、1顆51哩的慢速球取得2好球，接著1顆76哩的變速球讓巴瑞德斯揮棒落空，莫里納開心地退出投手丘、單手指天，而在休息區見證的普荷斯更是笑得合不攏嘴。
這顆球被捕手基茲納（Andrew Knizner）留了下來，莫里納也說，會把它跟其他紀念球一起放在家中收藏。
光芒總教練凱許（Kevin Cash）笑說：「不是每天都有機會面對名人堂級捕手投球。」身為苦主的巴瑞德斯則說：「這不會是個開心的回憶，但會是有一天可以跟小孩說的故事，當年我曾對決過莫里納。」
紅雀隊兩名老將都已宣告今年球季後要退休，莫里納2度登板後，防禦率下修，也在今年投過1局的普荷斯防禦率還在36.00，莫里納開玩笑說：「要好好競爭了。」
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