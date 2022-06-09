MLB／加盟教士體系尋大聯盟機會 秋山翔吾手感正燙卻確診

日籍好手秋山翔吾本季命運多舛，季前先是遭紅人釋出，來到教士隊小聯盟後打擊手感火燙，近日卻突然被放入傷兵名單，日本媒體爆料原因是他確診新冠肺炎。

34歲的秋山翔吾開季被告知「殘念」，遭紅人釋出，被教士以小聯盟約簽下後，他在3A敲出美職生涯首轟，累計出賽16場有3轟、21打點、2次盜壘成功表現，打擊率.343、OPS.907。

不過近期球團卻在未公布理由的情況下，將手感火燙的秋山翔吾放進7天傷病名單，根據駐美日本記者的消息指出，秋山翔吾是因為確診新冠肺炎才會進傷病名單。

2020年，秋山翔吾以3年2100萬美元（約新台幣6億2000萬元）合約加盟紅人，不過在挑戰大聯盟首年就遭逢疫情，過去兩季他出賽142場，打擊三圍.224/.320/.274，沒有全壘打表現，紅人隊球團選擇在今年，也就是合約年放棄他，不過隨後秋山翔吾來到教士隊體系，繼續尋求在大聯盟舞台打球的機會。