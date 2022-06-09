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MLB／0.2局狂丟4保送創生涯最慘 菊池雄星嘆：讓隊友失望了
藍鳥今天以4：8不敵皇家，藍鳥隊先發投手菊池雄星僅投0.2局就失3分，寫下生涯最短也最慘一役，賽後他坦言自己的表現不佳讓隊友失望了，非常難過。
菊池雄星今日控球不佳，0.2局投球好壞球比24：21，面對8名打者投出多達4次保送，另被敲2安失3分皆為責失，防禦率由3.91升至4.44。
雖然首局皇家就取得3：0領先，但藍鳥在3局上追平比數，讓菊池雄星逃過敗戰，4局起藍鳥幾乎局局有攻勢，不過火力無法串連，未能攻下任何分數，反觀皇家連續4局得分，將比分拉至8：3，9上藍鳥雖追回1分但已於事無補，終場就以4：8輸球。
藍鳥總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）賽後僅回應：「只能說，他今天表現不佳。」菊池雄星也沮喪地說道：「今天我的表現不理想，讓隊友失望了，我很難過。」
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