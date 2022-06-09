快訊

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

獨／彰基白色巨塔爭議 肝臟移植名醫陳堯俐將轉戰這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／0.2局狂丟4保送創生涯最慘 菊池雄星嘆：讓隊友失望了

聯合新聞網／ 綜合報導
菊池雄星今天投不滿一局失3分。 美聯社
菊池雄星今天投不滿一局失3分。 美聯社

藍鳥今天以4：8不敵皇家，藍鳥隊先發投手菊池雄星僅投0.2局就失3分，寫下生涯最短也最慘一役，賽後他坦言自己的表現不佳讓隊友失望了，非常難過。

菊池雄星今日控球不佳，0.2局投球好壞球比24：21，面對8名打者投出多達4次保送，另被敲2安失3分皆為責失，防禦率由3.91升至4.44。

雖然首局皇家就取得3：0領先，但藍鳥在3局上追平比數，讓菊池雄星逃過敗戰，4局起藍鳥幾乎局局有攻勢，不過火力無法串連，未能攻下任何分數，反觀皇家連續4局得分，將比分拉至8：3，9上藍鳥雖追回1分但已於事無補，終場就以4：8輸球。

藍鳥總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）賽後僅回應：「只能說，他今天表現不佳。」菊池雄星也沮喪地說道：「今天我的表現不理想，讓隊友失望了，我很難過。」

相關新聞

MLB／2好球後故意保送卻挨三分砲 白襪教頭反嗆外界噓聲

白襪隊今天在2好1壞下選擇故意保送透納（Trea Turner），結果被下一棒孟西（Max Muncy）轟出三分砲，最終...

MLB／天使慘淡14連敗 冀望大谷登板當救世主

輸不停的天使隊昨天祭出怪招，球員出場曲全換成五分錢合唱團的歌，結果還是贏不了，以0：1敗給紅襪隊後，慘吞14連敗破隊史紀...

MLB／道奇貝茲談當年交易案 強調未記恨紅襪只是取捨問題

2020年，紅襪宣布將明星外野手貝茲（Mookie Betts）送至道奇，重磅交易案轟動一時，當時外界不解紅襪這波操作，傳出各種猜測聲浪。如今時隔兩年，貝茲接受美媒訪問談到這段過去，他表示，那些謠言都是假的，自己並沒有記恨紅襪隊總管布倫（Chaim Bloom），強調一切都是「做出最棒選擇」的結果。

MLB／柯特斯投不滿5局退場洋基斷7連勝 邦威後援2局無失分

洋基作客美中龍頭雙城的比賽來到第二場，條紋軍派出本季大蛻變的左投柯特斯（Nestor Cortes）掛帥先發，不過他僅投4.1局就失4分退場，前中職洋投邦威（Manny Bañuelos）則是投1局未失分，洋基終場以1：8不敵雙城，終止近期7連勝。

MLB／道奇新巨投！ 岡索林7勝0敗居國聯雙冠王

道奇隊今推出本季未嘗敗績的岡索林（Tony Gonsolin）先發迎戰白襪，他也不負眾望繳出6局失1分好投，幫助道奇以4：1個人本季第7勝入袋，道奇也終止3連敗。

MLB／費城人血洗釀酒人 新教頭帶隊5連勝隊史百年來第一人

費城人今天以10：0大勝地主隊釀酒人，其中先發投手諾拉（Aaron Nola）繳出8局無失分好投，幫助臨危受命的新任總仔湯普森（Rob Thomson）拿下執教5連勝，成為近百年來費城人隊史第一人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。