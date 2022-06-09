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MLB／海盜打線遭老虎封鎖 張育成帶頭敲安

中央社／ 洛杉磯8日專電
台灣好手張育成打擊回溫，敲出海盜本場第一支安打。 美聯社
台灣好手張育成打擊回溫，敲出海盜本場第一支安打。 美聯社

匹茲堡海盜今天在主場以1比3敗給底特律老虎，打線遭封鎖下，團隊吞13次三振，不過台灣好手張育成打擊回溫，敲出海盜本場第一支安打。

張育成走過19打數無安打、14次三振的低潮後，昨天對老虎二連戰的首戰，敲出個人本季第一支安打。這支落點巧妙的二壘安打送回壘上跑者，本季首分打點進帳。

他今天身穿海盜白色主場球衣，繼續排上先發打線，擔任第8棒一壘手，在團隊打擊遭到封鎖的情況下，3局下首次上場打擊時，率先敲出安打。

老虎先發投手法耶多（Alex Faedo）今天精準控制他的四縫線快速球、滑球與變速球，開賽之後解決張育成之前的7棒打者，送出5次三振。

3局下，張育成與法耶多纏鬥7球，在2好3壞滿球數的情況下，打出中外野手面前落地的平飛安打，帶動海盜隊這場比賽的第一波攻勢。

下一棒捕手培瑞斯（Michael Perez）跟進敲安，海盜攻占一三壘，但回到打序前2棒打者都遭三振，3局下無法得分。

張育成5局下再度面對法耶多，這次他耐心選球，讓法耶多投7球之後，在2好3壞滿球數之下獲得四壞保送。張育成站上一壘後發動盜壘，但遭阻殺。

張育成這場比賽打擊2次，計1打數1安打、1次四壞保送。他今天四壞保送與啟動盜壘都是本季第一次。8局下張育成原訂第3次上場打擊，教練換代打。

張育成本季累計出賽9場，23打數2支安打、1分打點，15次三振、1次四壞保送，打擊率0.087。

今天這場比賽，海盜打線遭到老虎5任投手封鎖，全場吞下13次三振，只敲出4支安打，靠著蘇文斯基（Jack Suwinski）的全壘打攻下1分。老虎名將卡布瑞拉（Miguel Cabrera）8局上敲出致勝安打，助老虎對海盜二連戰全勝。

張育成 海盜

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