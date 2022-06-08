MLB／今日戰績表 達比修7局無失分助教士完封國聯霸主
MLB今日戰績表
遊騎兵 3:6 守護者
響尾蛇 8:14 紅人
國民 2:12 馬林魚
小熊 3:9 金鶯
老虎 5:3 海盜
紅雀 2:4(10局) 光芒
遊騎兵 6:3 守護者(雙重戰)
運動家 2:3 勇士
洋基 10:4 雙城
道奇 0:4 白襪
費城人 3:2 釀酒人
水手 1:4 太空人
藍鳥 7:0 皇家
紅襪 6:5(10局) 天使
大都會 0:7 教士
洛磯 5:3 巨人
MLB明日賽程
時間 客場 主場
00:35 老虎 vs. 海盜
02:10 藍鳥 vs. 皇家
06:40 響尾蛇 vs. 紅人
06:40 水手 vs. 太空人
06:40 國民 vs. 馬林魚
07:05 小熊 vs. 金鶯
07:10 遊騎兵 vs. 守護者
07:10 紅雀 vs. 光芒
07:20 運動家 vs. 勇士
07:40 洋基 vs. 雙城
08:10 道奇 vs. 白襪
08:10 費城人 vs. 釀酒人
09:38 紅襪 vs. 天使
09:40 大都會 vs. 教士
09:45 洛磯 vs. 巨人
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