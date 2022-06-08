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MLB／今日戰績表 達比修7局無失分助教士完封國聯霸主

聯合新聞網／ 整理
達比修今日投出7局無失分6K好投，助教士以7：0完封大都會。 路透社
達比修今日投出7局無失分6K好投，助教士以7：0完封大都會。 路透社

MLB今日戰績表

遊騎兵 3:6 守護者

響尾 8:14 紅人

國民 2:12 馬林魚

小熊 3:9 金鶯

老虎 5:3 海盜

紅雀 2:4(10局) 光芒

遊騎兵 6:3 守護者(雙重戰)

運動家 2:3 勇士

洋基 10:4 雙城

道奇 0:4 白襪

費城人 3:2 釀酒人

水手 1:4 太空人

藍鳥 7:0 皇家

紅襪 6:5(10局) 天使

大都會 0:7 教士

洛磯 5:3 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:35 老虎 vs. 海盜

02:10 藍鳥 vs. 皇家

06:40 響尾蛇 vs. 紅人

06:40 水手 vs. 太空人

06:40 國民 vs. 馬林魚

07:05 小熊 vs. 金鶯

07:10 遊騎兵 vs. 守護者

07:10 紅雀 vs. 光芒

07:20 運動家 vs. 勇士

07:40 洋基 vs. 雙城

08:10 道奇 vs. 白襪

08:10 費城人 vs. 釀酒人

09:38 紅襪 vs. 天使

09:40 大都會 vs. 教士

09:45 洛磯 vs. 巨人

球隊戰績表

太空人

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