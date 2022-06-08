MLB／普荷斯看一次少一次 馬恰多不解為何各隊沒辦告別之旅

準名人堂球星普荷斯（Albert Pujols）本季回鍋紅雀，也宣告這是他的最後一季，對於這位看一次少一次的傳奇，教士三壘手馬恰多（Manny Machado）認為他沒得到應有的尊重，不解為何各隊在他作客造訪時沒有準備致敬活動。

猶記當年永遠的洋基隊長基特(Derek Jeter)生涯最後一季時，作客各隊都颳起旋風，球團也用心準備致敬活動，但顯然普荷斯並沒有獲得相等對待。根據《St. Louis Post-Dispatch》報導，馬恰多對此非常難以理解的表示：「各隊竟然沒有給在普荷斯最後一次造訪時準備告別之旅，這有點不可思議，他是我們這一代人中，玩遊戲時都會選的球員，這真的很難以置信，尤其紅雀隊願意給他機會作為職業生涯最後一站，這真的非常特別。」

雖然沒有致敬活動，但本季巨人隊以及大都會隊都曾在對戰紅雀的比賽中，表揚了普荷斯與莫里納(Yadier Molina)，馬恰多也說教士將在9月交手時跟進。

普荷斯生涯獲得了三次MVP以及兩次世界大賽冠軍，並以3319支安打，排在歷史第十位，683支全壘則打則高居大聯盟歷史第五位，本季將是這位42歲老將的最後一季。