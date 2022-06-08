MLB／洋基安都哈喊「吹密」 前隊友桑契斯表態支持

曾在新人王票選中，獲得票數僅次於大谷翔平的洋基三壘手安都哈（Miguel Andujar），日前被球團三度下放小聯盟後終於受不了，對媒體放話希望洋基交易他，上演「吹密」戲碼，過去一起在洋基當過隊友的雙城捕手桑契斯（Gary Sanchez）則支持好友的決定。

根據《Star Tribune》的報導，桑契斯對於安都哈放話希望被交易的行為表示支持，「在我看來，現在是其他球隊給安都哈機會的時候了，不管是打擊或守備方面，他都表現得很好，而且他在守備上也有大幅度的進步，證明了他已經有能力待在大聯盟，他值得在另一支球隊獲得機會。」

事實上不被球團器重的挫敗感，桑契斯也很能理解，「如果我是他，我應該也會做同樣的事，要求球隊交易我，因為當我準備好時，卻不斷地遭到下放，這真的很令人受挫。」

桑契斯與安都哈一直以來都是非常要好的朋友，他們從小聯盟開始就一起奮鬥。自從2018年美聯年度最佳新秀票選第二後，安都哈僅為洋基打了90場比賽，本季在3A出賽12場，打擊率為0.268，OPS 0.596，在大聯盟也有11支安打，3次盜壘的表現。