快訊

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

獨／彰基白色巨塔爭議 肝臟移植名醫陳堯俐將轉戰這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／賈吉又開轟！ 洋基7連勝成聯盟首支40勝隊伍

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天首局敲出全壘打，22轟持續領跑全聯盟。 路透社
洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天首局敲出全壘打，22轟持續領跑全聯盟。 路透社

洋基本日作客明尼蘇達面對雙城隊，靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）、「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）接連開轟引領攻勢，以10:4帶走勝利，推進7連勝、同時成為大聯盟首支40勝的球隊，也是聯盟唯一勝率超過7成球隊。

賈吉一開賽就敲出一發兩分彈，同時也是本季第22發全壘打，接著史坦頓也打出陽春砲，幫助洋基首局就以3:0領先，雖然雙城在下半局也還以顏色，不過洋基在第五局靠著拉梅修（DJ LeMahieu）滿壘選到保送，幫助球隊擠回一分，但雙城下半局隨即靠著波蘭柯（Jorge Polanco），擊出全壘打，此時比數來到5:4僅有一分之差。

7局上成為比賽轉捩點，雙城在2出局二壘有人時決定敬遠保送賈吉，結果賭注失敗，遭下一棒瑞佐（Anthony Rizzo）夯出3分彈重擊，比賽就此定調，終場洋基就以10：4擊敗雙城，延續到7連勝，也是近期13場比賽中的第11場勝利。

今天又開砲的賈吉，照這進度本季有望至少60轟，對於比賽中獲得敬遠待遇，他賽後表示：「沒有人必須做所有事情，如果我沒有安打、得分，我知道我的隊友們也會做的。」先發投不滿5局的泰隆(Jameson Taillon )也說：「我們可以通過不同的方式拿下勝利，今晚只是其中一個例子。」

值得一提的是洋基只花55場就拿下40勝是隊史第6次，這6次全都打進世界大賽，並抱回4座冠軍。此外照目前勝率來看，洋基本季有機會拿下117勝，打破1906年小熊與2001年水手共同保持的單季116勝大聯盟紀錄。

相關新聞

MLB／變髮有效 張育成連兩場敲安

變髮圖強後，效力海盜隊的旅美台將張育成連兩場敲出安打，繼昨天敲出本季首安後，今天對老虎隊敲出全隊第1安，另有1次保送上壘...

MLB／0.2局狂丟4保送創生涯最慘 菊池雄星嘆：讓隊友失望了

藍鳥今天以4：8不敵皇家，藍鳥隊先發投手菊池雄星僅投0.2局就失3分，寫下生涯最短也最慘一役，賽後他坦言自己的表現不佳讓隊友失望了，非常難過。

MLB／海盜打線遭老虎封鎖 張育成連兩天敲安

美國職棒匹茲堡海盜今天在主場以1比3敗給底特律老虎，打線遭封鎖下，團隊吞13次三振，不過台灣好手張育成打擊回溫，敲出海盜...

MLB／勇士史旺森打贏薪資仲裁 美媒籲洋基付錢給賈吉就對了

大聯盟薪資仲裁因封館緣故拖到6月都尚未結束，近日勇士薪資仲裁結果出爐，當家游擊手史旺森（Dansby Swanson）贏得仲裁，本季薪水為1000萬美元（約新台幣2億9500萬元）。而賈吉（Aaron Judge）與洋基的薪資仲裁則得到本月23日才會進行。

MLB／加盟教士體系尋大聯盟機會 秋山翔吾手感正燙卻確診

日籍好手秋山翔吾本季命運多舛，季前先是遭紅人釋出，來到教士隊小聯盟後打擊手感火燙，近日卻突然被放入傷兵名單，日本媒體爆料原因是他確診新冠肺炎。

MLB／大谷改運未成 天使12連敗

大谷翔平賽前上演祭改儀式，拿球棒嚕自己、還嚕近日挨轟的隊友，但改不了天使隊輸球命運，昨天再以0：1輸給紅襪隊，追平隊史單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。