MLB／賈吉又開轟！ 洋基7連勝成聯盟首支40勝隊伍

洋基本日作客明尼蘇達面對雙城隊，靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）、「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）接連開轟引領攻勢，以10:4帶走勝利，推進7連勝、同時成為大聯盟首支40勝的球隊，也是聯盟唯一勝率超過7成球隊。

賈吉一開賽就敲出一發兩分彈，同時也是本季第22發全壘打，接著史坦頓也打出陽春砲，幫助洋基首局就以3:0領先，雖然雙城在下半局也還以顏色，不過洋基在第五局靠著拉梅修（DJ LeMahieu）滿壘選到保送，幫助球隊擠回一分，但雙城下半局隨即靠著波蘭柯（Jorge Polanco），擊出全壘打，此時比數來到5:4僅有一分之差。

7局上成為比賽轉捩點，雙城在2出局二壘有人時決定敬遠保送賈吉，結果賭注失敗，遭下一棒瑞佐（Anthony Rizzo）夯出3分彈重擊，比賽就此定調，終場洋基就以10：4擊敗雙城，延續到7連勝，也是近期13場比賽中的第11場勝利。

今天又開砲的賈吉，照這進度本季有望至少60轟，對於比賽中獲得敬遠待遇，他賽後表示：「沒有人必須做所有事情，如果我沒有安打、得分，我知道我的隊友們也會做的。」先發投不滿5局的泰隆(Jameson Taillon )也說：「我們可以通過不同的方式拿下勝利，今晚只是其中一個例子。」

值得一提的是洋基只花55場就拿下40勝是隊史第6次，這6次全都打進世界大賽，並抱回4座冠軍。此外照目前勝率來看，洋基本季有機會拿下117勝，打破1906年小熊與2001年水手共同保持的單季116勝大聯盟紀錄。