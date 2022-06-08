MLB／打擊率突破「零的領域」 海盜需要擅打右投的張育成

26歲的內野工具人張育成上週才透過交易轉戰海盜隊，雖然本季前面手感冷冰冰，還是在8日早上獲得先發出賽機會，首個打席就擊出落點巧妙的二壘安打、本季首安，也打回本季首打點，打擊率終於突破鴨蛋。張育成在進階數據顯示擊球內容沒帳面成績那麼糟，考慮到海盜傷兵眾多、且對右投手成績差，需要會打右投的育成挺身而出。

本季首安、首打點

旅美台將張育成近期被守護者隊交易到海盜，本季打擊樣本數不多，而首安始終還沒出爐，根據《雅虎體育網》報導，即便如此，張育成8日早上的賽事仍舊以先發二壘手身份上陣，首打席就幫球隊建功。張育成面對老虎的K功少年史庫伯，攻擊一顆95英哩的內角速球，擠壓成二壘後方巧妙落點的安打，順勢送回壘上的隊友米丘，幫助海盜先馳得點。

雖然後續打席都未能建功，但至少張育成本役終於開張安打，還有本季首分打點，打擊率突破「零的領域」，美中不足是還是吞下一次三振。最終海盜還是輸球，先發投手昆塔那慘被老虎KO，4局都沒投完就狂挨7支安打、丟掉4分，苦吞本季第3敗，而老虎的少年強投史庫伯寫下隊史新紀錄，這是生涯大聯盟第50場出賽，他送出9張老K，生涯前50戰共累積271次三振，超越「V中」韋蘭德、大威佛、富莫等前輩，成為隊史第一。

進階數據意外不差

張育成本季雖然帳面成績不佳，22個打數就苦吞多達15次三振，只有一支安打，標準化攻擊指數突破負50，但按照進階數據來看則不到無可救藥，育成上賽季繳出至今最佳成績，但今年小樣本下的出色擊球率其實還優於過往，平均擊球初速也是生涯最佳、強勁擊球率優於聯盟平均，僅揮棒仰角、吞三振率過高是問題。

此外，海盜隊今年團隊面對左投與右投成績有落差，截至賽前，團隊打左的489個打席中，OPS（攻擊指數）是0.674，打右投的1209個打席則是0.652，而育成雖然是右打，但他生涯卻是更擅長打右投的右打者，傷病纏身的海盜隊會很需要他跳出來、找回長程火力。

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