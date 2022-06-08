MLB／釀酒人守護神終於破功 海德挨兩轟砸鍋斷2大紀錄

在追平連續40場救援未失分的大聯盟紀錄後，釀酒人終結者海德（Josh Hader）終於破功了，今日被費城人單局被打出2支全壘打掉2分，本季首次救援失敗苦吞敗投，兩大紀錄也嘎然而止。

帶著2：1領先進入第九局的釀酒人，海德一如預期打卡上班，沒想到先是被費城人年輕小將波姆（Alec Bohm）擊出追平陽春砲，1出局後再度遭到砲轟，維爾林（Matt Vierling）又一發陽春砲打回超前分也是致勝分，釀酒人九局下錯過滿壘逆轉機會，終場就以2:3一分之差飲恨，海德苦吞本季首次救援失敗與敗投，防禦率也終於超過0。

波姆這一轟破了海德連續40場救援無失分金身，也中斷開季連18次救援成功，這是他自2021年7月7日以來首次救援失敗，也是該季唯一次，更是這兩年來首度單場挨2轟。值得一提的是波姆已2周未擊出長打，維爾林開季今54打席也只有2支長打，卻聯手攻破大聯盟最強終結者，替費城人推進至5連勝。。