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MLB／換帥也沒效 天使慘吞13連敗破隊史還傷楚奧特
換帥後的天使隊還是無法阻止頹勢，今天跟紅襪隊打到延長賽10局，仍以5：6輸球，吞下13連敗，刷新隊史單季最長連敗紀錄，也追平隊史含跨季最長的13連敗紀錄。
天使今天賽前宣布開除總教練麥登（Joe Maddon），由三壘指導教練尼文（Phil Nevin）暫代職務，原因就是近期的12連敗，讓球隊戰績從美聯西區第一掉到第二，勝率不到5成。
今天天使對上紅襪一開始似乎頗有新氣象，1局下楚奧特（Mike Trout）就轟出2分砲取得領先，2局上丟掉3分後，也能在2局下扳平、3局超前，一度以5：3領先，然而6、7局各掉1分，讓比數回到原點，10局上紅襪靠瓦茲奎茲（Christian Vazquez）的超前安打分出勝負。
大谷翔平今天作為第2棒、指定打擊，1局上首打席的二壘打之後靠著楚奧特開轟得分，接著3局敲出中外野飛球出局、5局遭三振、7局敲出三壘飛球出局，9局天使隊二壘有人的反攻好機會，大谷被敬遠保送，沒機會表現，總計4打數1安打，另有1次保送，打擊率為2成42。
天使今天不僅輸球，主砲楚奧特還在第3局敲出二壘打後，因跑壘導致左腹股溝緊繃退場休息。
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