MLB／國民「天才小史」要復出了！ 教頭承諾不會有局數限制

「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）日前在國民1A進行復健賽，吸引大批球迷擠爆球場，國民今日有正式宣布他將在本週重返大聯盟，先發出戰馬林魚，國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）也表示不會有任何局數限制。

國民今日以12:2慘敗給馬林魚後，國民總教練馬丁尼茲在賽後表示，「天才小史」史特拉斯堡將在系列賽最後一場登板。代表這位簽下大約後、2年來僅投7場的王牌要終於正式復出，教頭也表示：「我不打算對他施加任何限制，讓我們看他能帶領我們走多遠，球隊將會密切關注他，並確保他完全準備好了。」

史特拉斯堡已在小聯盟完成3場復健賽，最近一次是在3A繳出6局1安4K外帶1保送無失分的好投，確實是準備好了，國民2019年的投資終於要開始回收。