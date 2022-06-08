聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／國民「天才小史」要復出了！ 教頭承諾不會有局數限制
「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）日前在國民1A進行復健賽，吸引大批球迷擠爆球場，國民今日有正式宣布他將在本週重返大聯盟，先發出戰馬林魚，國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）也表示不會有任何局數限制。
國民今日以12:2慘敗給馬林魚後，國民總教練馬丁尼茲在賽後表示，「天才小史」史特拉斯堡將在系列賽最後一場登板。代表這位簽下大約後、2年來僅投7場的王牌要終於正式復出，教頭也表示：「我不打算對他施加任何限制，讓我們看他能帶領我們走多遠，球隊將會密切關注他，並確保他完全準備好了。」
史特拉斯堡已在小聯盟完成3場復健賽，最近一次是在3A繳出6局1安4K外帶1保送無失分的好投，確實是準備好了，國民2019年的投資終於要開始回收。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言