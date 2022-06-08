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MLB／教頭麥登被炒了大谷怪自己 未來二刀流使用方式不變

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
教頭麥登無預警被炒，大谷翔平為自己表現不佳感到抱歉，認為這一切不全是教練的責任。 美聯社
教頭麥登無預警被炒，大谷翔平為自己表現不佳感到抱歉，認為這一切不全是教練的責任。 美聯社

天使隊今日宣佈開除主帥麥登（Joe Maddon），由三壘指導教練尼文（Phil Nevin）暫代總教練，近期12連敗是異動主因，大谷翔平也為自己表現不佳感到抱歉，「不全都是教練的責任。」

今天對紅襪隊賽前，大谷翔平被問到關於總教練下台的看法，他表示：「很明顯這不完全是他的錯，我自己的狀態沒有調整上來，真的很抱歉，也想跟麥登說聲謝謝，很感激他這幾年為我做的一切。」

大谷表示，作為總教練，每天都要想著如何讓球隊更好，也要一直與球員溝通，「他每天都會考慮對我來說什麼才是最好的，在漫長的賽季中，這點很重要。」

麥登今年讓大谷自由發揮，並不特別限制他必須在投球前、後的日子休息，不過大谷近期打擊狀況不佳，今天賽前雖然連3場敲安，不過近7場26打數僅敲出5支安打。

由於教頭換人，大谷翔平的「二刀流」使用說明書是否跟著改變？天使總管梅納西（Perry Minasian）表示：「目前翔平的使用方式不會改變，他是其他人無法比較的選手，每天都想要進步，對自己的要求很高，但近幾周給自己太大壓力了。」

大谷翔平 天使 紅襪

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